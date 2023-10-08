Суд частично удовлетворил иск экс-сотрудников ПГНИУ к вузу

09 октября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Суд принял решение в пользу бывших сотрудников ПГНИУ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Дзержинский районный суд Перми завершил рассмотрение жалоб 11 сотрудников Пермского университета (ПГНИУ). Иски о взыскании с вуза зарплат и компенсационных выплат удовлетворены частично. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда. «Вынесено решение по делу. Иск удовлетворен частично», — указано материалах. Мотивировочная часть решения суда будет изготовлена позже. Ранее URA.RU рассказывало, что бывшие сотрудники ПГНИУ подали в суд иски, которые соединили в одно производство. Истцы, по данным СМИ, ранее занимали в вузе руководящие должности. Задолженность перед ними могла возникнуть из-за их конфликта с новым ректором университета Игорем Германовым, отмечали истцы.

Дзержинский районный суд Перми завершил рассмотрение жалоб 11 сотрудников Пермского университета (ПГНИУ). Иски о взыскании с вуза зарплат и компенсационных выплат удовлетворены частично. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда. «Вынесено решение по делу. Иск удовлетворен частично», — указано материалах. Мотивировочная часть решения суда будет изготовлена позже. Ранее URA.RU рассказывало, что бывшие сотрудники ПГНИУ подали в суд иски, которые соединили в одно производство. Истцы, по данным СМИ, ранее занимали в вузе руководящие должности. Задолженность перед ними могла возникнуть из-за их конфликта с новым ректором университета Игорем Германовым, отмечали истцы.