08 октября 2023
07 октября 2023

Суд частично удовлетворил иск экс-сотрудников ПГНИУ к вузу

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд принял решение в пользу бывших сотрудников ПГНИУ Фото:

Дзержинский районный суд Перми завершил рассмотрение жалоб 11 сотрудников Пермского университета (ПГНИУ). Иски о взыскании с вуза зарплат и компенсационных выплат удовлетворены частично. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

«Вынесено решение по делу. Иск удовлетворен частично», — указано материалах. Мотивировочная часть решения суда будет изготовлена позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что бывшие сотрудники ПГНИУ подали в суд иски, которые соединили в одно производство. Истцы, по данным СМИ, ранее занимали в вузе руководящие должности. Задолженность перед ними могла возникнуть из-за их конфликта с новым ректором университета Игорем Германовым, отмечали истцы.

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Дзержинский районный суд Перми завершил рассмотрение жалоб 11 сотрудников Пермского университета (ПГНИУ). Иски о взыскании с вуза зарплат и компенсационных выплат удовлетворены частично. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда. «Вынесено решение по делу. Иск удовлетворен частично», — указано материалах. Мотивировочная часть решения суда будет изготовлена позже. Ранее URA.RU рассказывало, что бывшие сотрудники ПГНИУ подали в суд иски, которые соединили в одно производство. Истцы, по данным СМИ, ранее занимали в вузе руководящие должности. Задолженность перед ними могла возникнуть из-за их конфликта с новым ректором университета Игорем Германовым, отмечали истцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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