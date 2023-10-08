Суд частично удовлетворил иск экс-сотрудников ПГНИУ к вузу

Дзержинский районный суд Перми завершил рассмотрение жалоб 11 сотрудников Пермского университета (ПГНИУ). Иски о взыскании с вуза зарплат и компенсационных выплат удовлетворены частично. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.
«Вынесено решение по делу. Иск удовлетворен частично», — указано материалах. Мотивировочная часть решения суда будет изготовлена позже.
Ранее URA.RU рассказывало, что бывшие сотрудники ПГНИУ подали в суд иски, которые соединили в одно производство. Истцы, по данным СМИ, ранее занимали в вузе руководящие должности. Задолженность перед ними могла возникнуть из-за их конфликта с новым ректором университета Игорем Германовым, отмечали истцы.
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