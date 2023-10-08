08 октября 2023
07 октября 2023

Тюменский подросток устроил гонку с двумя экипажами ДПС. Фото

В Тюмени задержали подростка, который угнал машину и убегал на ней от ГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Патрули ДПС преследовали угонщика на протяжении 60 километров Фото:

В Тюмени подросток угнал машину у своего дяди и устроил на ней гонку с двумя автопатрулями ДПС. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Почти 60 километров два автопатруля полка ДПС ГИБДД сегодня в шестом часу утра преследовали „Ладу“ классической модели по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Автомобиль ВАЗ-2107 не остановился по требованию автоинспекторов на перекрестке улиц Алебашевской и Дружбы в Тюмени», — говорится в сообщении.

После встречи с патрулями ДПС водитель поехал в сторону выезда из города. Его остановили только на 58-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, за рулем находился 15-летний подросток без водительского удостоверения. Машину он взял без спроса у дяди, провода зажигания подключил напрямую. На место инцидента вызвали родителей подростка, информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

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В Тюмени подросток угнал машину у своего дяди и устроил на ней гонку с двумя автопатрулями ДПС. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Почти 60 километров два автопатруля полка ДПС ГИБДД сегодня в шестом часу утра преследовали „Ладу“ классической модели по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Автомобиль ВАЗ-2107 не остановился по требованию автоинспекторов на перекрестке улиц Алебашевской и Дружбы в Тюмени», — говорится в сообщении. После встречи с патрулями ДПС водитель поехал в сторону выезда из города. Его остановили только на 58-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, за рулем находился 15-летний подросток без водительского удостоверения. Машину он взял без спроса у дяди, провода зажигания подключил напрямую. На место инцидента вызвали родителей подростка, информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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