Тюменский подросток устроил гонку с двумя экипажами ДПС. Фото

В Тюмени задержали подростка, который угнал машину и убегал на ней от ГИБДД

09 октября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Патрули ДПС преследовали угонщика на протяжении 60 километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени подросток угнал машину у своего дяди и устроил на ней гонку с двумя автопатрулями ДПС. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Почти 60 километров два автопатруля полка ДПС ГИБДД сегодня в шестом часу утра преследовали „Ладу“ классической модели по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Автомобиль ВАЗ-2107 не остановился по требованию автоинспекторов на перекрестке улиц Алебашевской и Дружбы в Тюмени», — говорится в сообщении. После встречи с патрулями ДПС водитель поехал в сторону выезда из города. Его остановили только на 58-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, за рулем находился 15-летний подросток без водительского удостоверения. Машину он взял без спроса у дяди, провода зажигания подключил напрямую. На место инцидента вызвали родителей подростка, информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

В Тюмени подросток угнал машину у своего дяди и устроил на ней гонку с двумя автопатрулями ДПС. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Почти 60 километров два автопатруля полка ДПС ГИБДД сегодня в шестом часу утра преследовали „Ладу“ классической модели по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Автомобиль ВАЗ-2107 не остановился по требованию автоинспекторов на перекрестке улиц Алебашевской и Дружбы в Тюмени», — говорится в сообщении. После встречи с патрулями ДПС водитель поехал в сторону выезда из города. Его остановили только на 58-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, за рулем находился 15-летний подросток без водительского удостоверения. Машину он взял без спроса у дяди, провода зажигания подключил напрямую. На место инцидента вызвали родителей подростка, информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.