В Тюмени подросток угнал машину у своего дяди и устроил на ней гонку с двумя автопатрулями ДПС. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«Почти 60 километров два автопатруля полка ДПС ГИБДД сегодня в шестом часу утра преследовали „Ладу“ классической модели по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Автомобиль ВАЗ-2107 не остановился по требованию автоинспекторов на перекрестке улиц Алебашевской и Дружбы в Тюмени», — говорится в сообщении.
После встречи с патрулями ДПС водитель поехал в сторону выезда из города. Его остановили только на 58-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, за рулем находился 15-летний подросток без водительского удостоверения. Машину он взял без спроса у дяди, провода зажигания подключил напрямую. На место инцидента вызвали родителей подростка, информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.
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