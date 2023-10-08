В Челябинске в 2024 году заменят 60 остановок

09 октября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Мэрия находится в процессе заключения контракта на закупку новых остановок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2024 году заменят 60 остановочных комплексов, контракт на закупку будет заключен до конца этого года. Об этом 9 октября сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов на еженедельном аппаратном совещании в мэрии. «Практически план мы выполнили. Осталось 7-8 остановок заменить в октябре и ноябре. Уже готовим новый контракт на приобретение 60 остановок, который формализуем на этой неделе для того, чтобы продолжить эту работу. Это проект 2024 года», — доложил Ксензов. Замглавы также отметил, что контракт согласованы с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Новые остановки будут спроектированы в конце 2023 года и начале 2024 года.

В Челябинске в 2024 году заменят 60 остановочных комплексов, контракт на закупку будет заключен до конца этого года. Об этом 9 октября сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов на еженедельном аппаратном совещании в мэрии. «Практически план мы выполнили. Осталось 7-8 остановок заменить в октябре и ноябре. Уже готовим новый контракт на приобретение 60 остановок, который формализуем на этой неделе для того, чтобы продолжить эту работу. Это проект 2024 года», — доложил Ксензов. Замглавы также отметил, что контракт согласованы с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона. Новые остановки будут спроектированы в конце 2023 года и начале 2024 года.