Тюменскому бизнесу стало труднее находить работников

В Тюменской области кадровый голод усилился за год почти в полтора раза. Об этом на основании выводов аналитиков сообщает пресс-служба кадрового агентства hh.ru.
«По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в Тюменской области приходится 3,7 активных резюме. Такое соотношение говорит о существенной нехватке кадров в регионе», — говорится в сообщении.
Известно, что в сентябре 2022 года на одну вакансию в Тюменской области приходилось 5,4 резюме. Таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,4 раза. Самый большой кадровый голод испытывают автобизнес и торговля. Здесь количество резюме на одну вакансию снизилось за год в два раза.
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