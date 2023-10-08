Тюменскому бизнесу стало труднее находить работников

HH.ru: в Тюмени кадровый голод вырос за год в полтора раза

09 октября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

По данным hh.ru, на одну вакансию в Тюмени сейчас приходится 3,7 резюме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области кадровый голод усилился за год почти в полтора раза. Об этом на основании выводов аналитиков сообщает пресс-служба кадрового агентства hh.ru. «По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в Тюменской области приходится 3,7 активных резюме. Такое соотношение говорит о существенной нехватке кадров в регионе», — говорится в сообщении. Известно, что в сентябре 2022 года на одну вакансию в Тюменской области приходилось 5,4 резюме. Таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,4 раза. Самый большой кадровый голод испытывают автобизнес и торговля. Здесь количество резюме на одну вакансию снизилось за год в два раза.

В Тюменской области кадровый голод усилился за год почти в полтора раза. Об этом на основании выводов аналитиков сообщает пресс-служба кадрового агентства hh.ru. «По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в Тюменской области приходится 3,7 активных резюме. Такое соотношение говорит о существенной нехватке кадров в регионе», — говорится в сообщении. Известно, что в сентябре 2022 года на одну вакансию в Тюменской области приходилось 5,4 резюме. Таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,4 раза. Самый большой кадровый голод испытывают автобизнес и торговля. Здесь количество резюме на одну вакансию снизилось за год в два раза.