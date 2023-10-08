08 октября 2023
07 октября 2023

Тюменскому бизнесу стало труднее находить работников

HH.ru: в Тюмени кадровый голод вырос за год в полтора раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, работа, работа россии
По данным hh.ru, на одну вакансию в Тюмени сейчас приходится 3,7 резюме Фото:

В Тюменской области кадровый голод усилился за год почти в полтора раза. Об этом на основании выводов аналитиков сообщает пресс-служба кадрового агентства hh.ru.

«По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в Тюменской области приходится 3,7 активных резюме. Такое соотношение говорит о существенной нехватке кадров в регионе», — говорится в сообщении.

Известно, что в сентябре 2022 года на одну вакансию в Тюменской области приходилось 5,4 резюме. Таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,4 раза. Самый большой кадровый голод испытывают автобизнес и торговля. Здесь количество резюме на одну вакансию снизилось за год в два раза.

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В Тюменской области кадровый голод усилился за год почти в полтора раза. Об этом на основании выводов аналитиков сообщает пресс-служба кадрового агентства hh.ru. «По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в Тюменской области приходится 3,7 активных резюме. Такое соотношение говорит о существенной нехватке кадров в регионе», — говорится в сообщении. Известно, что в сентябре 2022 года на одну вакансию в Тюменской области приходилось 5,4 резюме. Таким образом, за год кадровый голод в регионе усилился в 1,4 раза. Самый большой кадровый голод испытывают автобизнес и торговля. Здесь количество резюме на одну вакансию снизилось за год в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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