Наталья Крылова принесла на конкурс ведро с фекалиями (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) стартует очередной этап выборов главы города. Одна из кандидатов устроила скандал — принесла членам выборной комиссии не только предвыборную программу, но и ведро с нечистотами, сообщает корреспондент URA.RU.

В понедельник, 9 октября, в администрации Первоуральска начинается второй этап конкурса по выборам главы города. Восемь конкурсантов представят свои программы развития города до 2028 года. Одна из кандидатов начала процедуру со скандала — она принесла из дома ведро с фекалиями.

«Кандидат в главы Наталья Крылова, известная тем, что облила фекалиями офис жилконторы, решила повторить перформанс. Она принесла в администрацию ведро, наполненное человеческими отходами», — сообщает корреспондент агентства URA.RU.

Всего в конкурсе участвуют восемь кандидатов. Интрига заключается в том, победит ли действующий мэр Игорь Кабец (его поддерживает олигарх Андрей Комаров), или же GR-щик ПНТЗ Андрей Палатов (группа ТМК).