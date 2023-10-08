08 октября 2023

Кандидат в главы свердловского города попыталась сорвать выборы ведром фекалий. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, выборы 2023
Наталья Крылова принесла на конкурс ведро с фекалиями (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) стартует очередной этап выборов главы города. Одна из кандидатов устроила скандал — принесла членам выборной комиссии не только предвыборную программу, но и ведро с нечистотами, сообщает корреспондент URA.RU.

В понедельник, 9 октября, в администрации Первоуральска начинается второй этап конкурса по выборам главы города. Восемь конкурсантов представят свои программы развития города до 2028 года. Одна из кандидатов начала процедуру со скандала — она принесла из дома ведро с фекалиями.

«Кандидат в главы Наталья Крылова, известная тем, что облила фекалиями офис жилконторы, решила повторить перформанс. Она принесла в администрацию ведро, наполненное человеческими отходами», — сообщает корреспондент агентства URA.RU.

Всего в конкурсе участвуют восемь кандидатов. Интрига заключается в том, победит ли действующий мэр Игорь Кабец (его поддерживает олигарх Андрей Комаров), или же GR-щик ПНТЗ Андрей Палатов (группа ТМК).

Зеленое ведро с фекалиями (справа) стоит за спинами политиков
Зеленое ведро с фекалиями (справа) стоит за спинами политиков
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) стартует очередной этап выборов главы города. Одна из кандидатов устроила скандал — принесла членам выборной комиссии не только предвыборную программу, но и ведро с нечистотами, сообщает корреспондент URA.RU. В понедельник, 9 октября, в администрации Первоуральска начинается второй этап конкурса по выборам главы города. Восемь конкурсантов представят свои программы развития города до 2028 года. Одна из кандидатов начала процедуру со скандала — она принесла из дома ведро с фекалиями. «Кандидат в главы Наталья Крылова, известная тем, что облила фекалиями офис жилконторы, решила повторить перформанс. Она принесла в администрацию ведро, наполненное человеческими отходами», — сообщает корреспондент агентства URA.RU. Всего в конкурсе участвуют восемь кандидатов. Интрига заключается в том, победит ли действующий мэр Игорь Кабец (его поддерживает олигарх Андрей Комаров), или же GR-щик ПНТЗ Андрей Палатов (группа ТМК).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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