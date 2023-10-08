08 октября 2023

Выставка «Россия» на ВДНХ сорвала открытие пермского фестиваля «Просвет»

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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Москва, памятник ленину, лето, вднх
ВДНХ перехватила у Перми художников Фото:
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В Перми организаторы объявили о переносе на месяц фестиваля медиаискусства «Просвет». Отложить мероприятие пришлось из-за выставки «Россия», которая стартует в Москве на ВДНХ 4 ноября.

«Фестиваль медиаискусства „Просвет“, запланированный на 3 и 4 ноября, пройдет на месяц позже — в первой половине декабря. Многие из креативных и технических команд, участие которых планировалось в фестивале, будут задействованы на открытии выставки „Россия“ на ВДНХ 4 ноября», — сообщают в проектном офисе «Пермь 300» со ссылкой на продюсера «Просвета» Андрея Михайловского.

«Просвет» позиционируется как масштабный городской фестиваль мультимедийного искусства. Он должен собрать лучших медиахудожников страны. Международная выставка-форум «Россия» должна рассказать всем «о знаменитых российских открытиях, изобретениях и достижениях, которые оказали огромное влияние на развитие человечества».

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В Перми организаторы объявили о переносе на месяц фестиваля медиаискусства «Просвет». Отложить мероприятие пришлось из-за выставки «Россия», которая стартует в Москве на ВДНХ 4 ноября. «Фестиваль медиаискусства „Просвет“, запланированный на 3 и 4 ноября, пройдет на месяц позже — в первой половине декабря. Многие из креативных и технических команд, участие которых планировалось в фестивале, будут задействованы на открытии выставки „Россия“ на ВДНХ 4 ноября», — сообщают в проектном офисе «Пермь 300» со ссылкой на продюсера «Просвета» Андрея Михайловского. «Просвет» позиционируется как масштабный городской фестиваль мультимедийного искусства. Он должен собрать лучших медиахудожников страны. Международная выставка-форум «Россия» должна рассказать всем «о знаменитых российских открытиях, изобретениях и достижениях, которые оказали огромное влияние на развитие человечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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