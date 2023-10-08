Выставка «Россия» на ВДНХ сорвала открытие пермского фестиваля «Просвет»

ВДНХ перехватила у Перми художников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В Перми организаторы объявили о переносе на месяц фестиваля медиаискусства «Просвет». Отложить мероприятие пришлось из-за выставки «Россия», которая стартует в Москве на ВДНХ 4 ноября.

«Фестиваль медиаискусства „Просвет“, запланированный на 3 и 4 ноября, пройдет на месяц позже — в первой половине декабря. Многие из креативных и технических команд, участие которых планировалось в фестивале, будут задействованы на открытии выставки „Россия“ на ВДНХ 4 ноября», — сообщают в проектном офисе «Пермь 300» со ссылкой на продюсера «Просвета» Андрея Михайловского.

«Просвет» позиционируется как масштабный городской фестиваль мультимедийного искусства. Он должен собрать лучших медиахудожников страны. Международная выставка-форум «Россия» должна рассказать всем «о знаменитых российских открытиях, изобретениях и достижениях, которые оказали огромное влияние на развитие человечества».