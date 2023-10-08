08 октября 2023
07 октября 2023

Спикер гордумы Тюмени обозначила задачу на ближайшие президентские выборы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, депутаты гордумы, депутаты тюменской городской думы, депутат городской думы
Задача депутатов гордумы — обеспечить «хороший результат» на выборах президента в 2024 году Фото:

Новоизбранный спикер тюменской городской думы Светлана Иванова поставила депутатам задачу на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент URA.RU.

«Новый спикер гордумы Тюмени Иванова обозначила ближайшую цель для депутатов: хороший результат Владимира Путина по Тюмени на ближайших выборах президента. Необходимо объединиться вокруг лидера, президента РФ Владимира Путина», — передает корреспондент Агентства со ссылкой на Иванову.

По ее словам, от работы депутатов и взаимодействия с избирателями зависит многое. «В том числе и выбор, который страна сделает в марте 2024 года. Чтобы выбор был осознанным, мы должны будем хорошо потрудится», — добавила Иванова.

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Новоизбранный спикер тюменской городской думы Светлана Иванова поставила депутатам задачу на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент URA.RU. «Новый спикер гордумы Тюмени Иванова обозначила ближайшую цель для депутатов: хороший результат Владимира Путина по Тюмени на ближайших выборах президента. Необходимо объединиться вокруг лидера, президента РФ Владимира Путина», — передает корреспондент Агентства со ссылкой на Иванову. По ее словам, от работы депутатов и взаимодействия с избирателями зависит многое. «В том числе и выбор, который страна сделает в марте 2024 года. Чтобы выбор был осознанным, мы должны будем хорошо потрудится», — добавила Иванова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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