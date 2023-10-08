Спикер гордумы Тюмени обозначила задачу на ближайшие президентские выборы

09 октября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Задача депутатов гордумы — обеспечить «хороший результат» на выборах президента в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новоизбранный спикер тюменской городской думы Светлана Иванова поставила депутатам задачу на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент URA.RU. «Новый спикер гордумы Тюмени Иванова обозначила ближайшую цель для депутатов: хороший результат Владимира Путина по Тюмени на ближайших выборах президента. Необходимо объединиться вокруг лидера, президента РФ Владимира Путина», — передает корреспондент Агентства со ссылкой на Иванову. По ее словам, от работы депутатов и взаимодействия с избирателями зависит многое. «В том числе и выбор, который страна сделает в марте 2024 года. Чтобы выбор был осознанным, мы должны будем хорошо потрудится», — добавила Иванова.

Новоизбранный спикер тюменской городской думы Светлана Иванова поставила депутатам задачу на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Об этом из зала заседаний сообщает корреспондент URA.RU. «Новый спикер гордумы Тюмени Иванова обозначила ближайшую цель для депутатов: хороший результат Владимира Путина по Тюмени на ближайших выборах президента. Необходимо объединиться вокруг лидера, президента РФ Владимира Путина», — передает корреспондент Агентства со ссылкой на Иванову. По ее словам, от работы депутатов и взаимодействия с избирателями зависит многое. «В том числе и выбор, который страна сделает в марте 2024 года. Чтобы выбор был осознанным, мы должны будем хорошо потрудится», — добавила Иванова.