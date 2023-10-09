Три пенсионерки умерли от отравления хлором в Ижевске

09 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Три пенсионерки из пансионата для пожилых в Ижевске скончались из-за отравления парами хлора Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ижевске три пенсионерки умерли в результате отравления парами хлора. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике (СУСК по Удмуртской Республике). «Три постояльца пансионата для пожилых в Ижевске скончались, отравившись парами хлора, за жизнь еще одного борются врачи», — передают РИА Новости информацию от СУСК по Удмуртии. По данным telegram-канал SHOT, пожилые женщины возрастом 75, 82, и 95 лет поступили в отделение токсикологии. У погибших диагностировали «острое отравление парами хлора». Полиция выяснила, что 82-летняя постоялица пансионата растворила хлорсодержащие таблетки в воде. Они были предназначены для уборки помещений. На данный момент возбуждено уголовное дело, следователи работают в доме престарелых.

В Ижевске три пенсионерки умерли в результате отравления парами хлора. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике (СУСК по Удмуртской Республике). «Три постояльца пансионата для пожилых в Ижевске скончались, отравившись парами хлора, за жизнь еще одного борются врачи», — передают РИА Новости информацию от СУСК по Удмуртии. По данным telegram-канал SHOT, пожилые женщины возрастом 75, 82, и 95 лет поступили в отделение токсикологии. У погибших диагностировали «острое отравление парами хлора». Полиция выяснила, что 82-летняя постоялица пансионата растворила хлорсодержащие таблетки в воде. Они были предназначены для уборки помещений. На данный момент возбуждено уголовное дело, следователи работают в доме престарелых.