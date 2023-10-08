08 октября 2023
07 октября 2023

В ХМАО усилился дефицит кадров

Показатели кадрового голода в ХМАО превысили значения 2022 года
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО не хватает персонала в сфере автомобильного бизнеса и торговли Фото:

В сентябре в ХМАО вырос дефицит кадров. Специалисты сервиса HeadHunter пояснили агентству, что о кадровом голоде свидетельствует соотношение вакансий и резюме.

«По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в ХМАО приходится 3,7 активных резюме, что говорит о нехватке кадров в регионе. В сентябре 2022 года на одну вакансию в округе приходилось 5,1 резюме: за год кадровый голод усилился в 1,3 раза», — указано в статистике HeadHunterа.

Больше всего страдает от дефицита персонала автомобильный бизнес и розничная торговля. В топ сфер деятельности, где не хватает сотрудников, также вошли транспорт, логистика и перевозки, туризм, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, строительство и недвижимость. Специалисты из этих областей имеют возможность быстро трудоустроиться.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стало проще устроиться на работу из-за снижения конкуренции на рынке труда. Нормой для рынка и здоровым соотношением считается 4,0-7,9 резюме на вакансию

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В сентябре в ХМАО вырос дефицит кадров. Специалисты сервиса HeadHunter пояснили агентству, что о кадровом голоде свидетельствует соотношение вакансий и резюме. «По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в ХМАО приходится 3,7 активных резюме, что говорит о нехватке кадров в регионе. В сентябре 2022 года на одну вакансию в округе приходилось 5,1 резюме: за год кадровый голод усилился в 1,3 раза», — указано в статистике HeadHunterа. Больше всего страдает от дефицита персонала автомобильный бизнес и розничная торговля. В топ сфер деятельности, где не хватает сотрудников, также вошли транспорт, логистика и перевозки, туризм, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, строительство и недвижимость. Специалисты из этих областей имеют возможность быстро трудоустроиться. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стало проще устроиться на работу из-за снижения конкуренции на рынке труда. Нормой для рынка и здоровым соотношением считается 4,0-7,9 резюме на вакансию
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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