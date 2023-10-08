В ХМАО усилился дефицит кадров

Показатели кадрового голода в ХМАО превысили значения 2022 года

09 октября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

В ХМАО не хватает персонала в сфере автомобильного бизнеса и торговли Фото: Анна Майорова © URA.RU В сентябре в ХМАО вырос дефицит кадров. Специалисты сервиса HeadHunter пояснили агентству, что о кадровом голоде свидетельствует соотношение вакансий и резюме. «По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в ХМАО приходится 3,7 активных резюме, что говорит о нехватке кадров в регионе. В сентябре 2022 года на одну вакансию в округе приходилось 5,1 резюме: за год кадровый голод усилился в 1,3 раза», — указано в статистике HeadHunterа. Больше всего страдает от дефицита персонала автомобильный бизнес и розничная торговля. В топ сфер деятельности, где не хватает сотрудников, также вошли транспорт, логистика и перевозки, туризм, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, строительство и недвижимость. Специалисты из этих областей имеют возможность быстро трудоустроиться. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стало проще устроиться на работу из-за снижения конкуренции на рынке труда. Нормой для рынка и здоровым соотношением считается 4,0-7,9 резюме на вакансию

В сентябре в ХМАО вырос дефицит кадров. Специалисты сервиса HeadHunter пояснили агентству, что о кадровом голоде свидетельствует соотношение вакансий и резюме. «По итогам сентября 2023 года на одну активную вакансию в ХМАО приходится 3,7 активных резюме, что говорит о нехватке кадров в регионе. В сентябре 2022 года на одну вакансию в округе приходилось 5,1 резюме: за год кадровый голод усилился в 1,3 раза», — указано в статистике HeadHunterа. Больше всего страдает от дефицита персонала автомобильный бизнес и розничная торговля. В топ сфер деятельности, где не хватает сотрудников, также вошли транспорт, логистика и перевозки, туризм, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, строительство и недвижимость. Специалисты из этих областей имеют возможность быстро трудоустроиться. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стало проще устроиться на работу из-за снижения конкуренции на рынке труда. Нормой для рынка и здоровым соотношением считается 4,0-7,9 резюме на вакансию