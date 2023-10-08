В ЯНАО работодатели остро нуждаются в продавцах и товароведах

09 октября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В ЯНАО наблюдается дефицит кадров для розничной торговли Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ЯНАО работодатели нуждаются в специалистах в сфере розничной торговли. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru. «Наиболее остро кадровый голод ощущается в профессиональной сфере „Розничная торговля“, где на одну вакансию приходится всего 0,9 активных резюме. Работодатели, которые находятся в поиске данных специалистов, испытывают проблемы с подбором персонала, а вот соискатели, которые интересуются перечисленными сферами, наоборот, имеют высокие шансы быстрого и успешного трудоустройства», — уточнили специалисты. Помимо продавцов, товароведов, мерчендайзеров и кассиров в округе не хватает специалистов в таких сферах, как «Продажи, обслуживание клиентов», «Автомобильный бизнес» и «Сельское хозяйство». Также кадровый голод заметен в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Страхование», «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны». Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят специалисты в сфере строительства и производства. По активности соискателей на регион приходится 0,3% резюме.

В ЯНАО работодатели нуждаются в специалистах в сфере розничной торговли. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru. «Наиболее остро кадровый голод ощущается в профессиональной сфере „Розничная торговля“, где на одну вакансию приходится всего 0,9 активных резюме. Работодатели, которые находятся в поиске данных специалистов, испытывают проблемы с подбором персонала, а вот соискатели, которые интересуются перечисленными сферами, наоборот, имеют высокие шансы быстрого и успешного трудоустройства», — уточнили специалисты. Помимо продавцов, товароведов, мерчендайзеров и кассиров в округе не хватает специалистов в таких сферах, как «Продажи, обслуживание клиентов», «Автомобильный бизнес» и «Сельское хозяйство». Также кадровый голод заметен в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Страхование», «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны». Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят специалисты в сфере строительства и производства. По активности соискателей на регион приходится 0,3% резюме.