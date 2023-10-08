08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

В ЯНАО работодатели остро нуждаются в продавцах и товароведах

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, продавец, тц, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , консультант, тц мега
В ЯНАО наблюдается дефицит кадров для розничной торговли Фото:

В ЯНАО работодатели нуждаются в специалистах в сфере розничной торговли. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru.

«Наиболее остро кадровый голод ощущается в профессиональной сфере „Розничная торговля“, где на одну вакансию приходится всего 0,9 активных резюме. Работодатели, которые находятся в поиске данных специалистов, испытывают проблемы с подбором персонала, а вот соискатели, которые интересуются перечисленными сферами, наоборот, имеют высокие шансы быстрого и успешного трудоустройства», — уточнили специалисты.

Помимо продавцов, товароведов, мерчендайзеров и кассиров в округе не хватает специалистов в таких сферах, как «Продажи, обслуживание клиентов», «Автомобильный бизнес» и «Сельское хозяйство». Также кадровый голод заметен в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Страхование», «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны».

Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят специалисты в сфере строительства и производства. По активности соискателей на регион приходится 0,3% резюме.

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В ЯНАО работодатели нуждаются в специалистах в сфере розничной торговли. Такие данные URA.RU привели аналитики рекрутингового агентства hh.ru. «Наиболее остро кадровый голод ощущается в профессиональной сфере „Розничная торговля“, где на одну вакансию приходится всего 0,9 активных резюме. Работодатели, которые находятся в поиске данных специалистов, испытывают проблемы с подбором персонала, а вот соискатели, которые интересуются перечисленными сферами, наоборот, имеют высокие шансы быстрого и успешного трудоустройства», — уточнили специалисты. Помимо продавцов, товароведов, мерчендайзеров и кассиров в округе не хватает специалистов в таких сферах, как «Продажи, обслуживание клиентов», «Автомобильный бизнес» и «Сельское хозяйство». Также кадровый голод заметен в профессиональных сферах «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Страхование», «Строительство, недвижимость», «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны». Ранее сообщалось, что в список самых дефицитных профессий в основном входят специалисты в сфере строительства и производства. По активности соискателей на регион приходится 0,3% резюме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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