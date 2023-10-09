Руководителя фракции КПРФ накажут за непарламентскую лексику

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Фракция КПРФ в Тюменской областной думе. Тюмень , казанцева тамара
Комиссия по этике посчитала слова Тамары Казанцевой непарламентскими Фото:
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Выборы-2023

Комиссия по вопросу соблюдения депутатской этики областной думы 9 октября приняла решение о несоблюдении Тамарой Казанцевой регламента при ее выступлении на заседании. Депутат употребила непарламентские выражения. Об этом URA.RU рассказали в областной думе.

«При выступлении руководителя депутатской фракции КПРФ Казанцевой Т.Н. не соблюдены: часть 3 статьи 70 регламента Тюменской областной Думы, согласно которой выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц», — уточнили URA.RU в областной думе. Заседание проходило 21 сентября.

Тамара Казанцева рассказала URA.RU, что она выступала после повестки дня в рамках пятиминутки с сообщением об итогах участия КПРФ в выборах. Она указала, что озвучивала факты нарушений на избирательных участках и реакцию на это членов избирательных комиссий.

«Руководству облдумы не понравились выражения „ручные“ и „выдрессированные члены избирательных комиссий“. Меня решили припугнуть за нарушения регламента. На комиссию меня не позвали», — прокомментировала Тамара Казанцева.

На заседании комиссии по вопросам было принято решение о направлении руководителю фракции КПРФ Тамаре Казанцевой информации о нарушении регламента. В случае повторного нарушения председатель думы может лишить депутата слова на период текущего заседания.

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Комиссия по вопросу соблюдения депутатской этики областной думы 9 октября приняла решение о несоблюдении Тамарой Казанцевой регламента при ее выступлении на заседании. Депутат употребила непарламентские выражения. Об этом URA.RU рассказали в областной думе. «При выступлении руководителя депутатской фракции КПРФ Казанцевой Т.Н. не соблюдены: часть 3 статьи 70 регламента Тюменской областной Думы, согласно которой выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц», — уточнили URA.RU в областной думе. Заседание проходило 21 сентября. Тамара Казанцева рассказала URA.RU, что она выступала после повестки дня в рамках пятиминутки с сообщением об итогах участия КПРФ в выборах. Она указала, что озвучивала факты нарушений на избирательных участках и реакцию на это членов избирательных комиссий. «Руководству облдумы не понравились выражения „ручные“ и „выдрессированные члены избирательных комиссий“. Меня решили припугнуть за нарушения регламента. На комиссию меня не позвали», — прокомментировала Тамара Казанцева. На заседании комиссии по вопросам было принято решение о направлении руководителю фракции КПРФ Тамаре Казанцевой информации о нарушении регламента. В случае повторного нарушения председатель думы может лишить депутата слова на период текущего заседания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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