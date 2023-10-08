Челябинец заявил о ложном ограблении, чтобы не платить кредит

Житель поселка Красногорский (Челябинская область) придумал хитроумный план, чтобы не платить кредит: он сообщил ложную информацию об ограблении его дома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, преступление было выявлено, должник осужден.
«Приговором Еманжелинского городского суда житель поселка Красногорский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ („Заведомо ложный донос“). Суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там рассказали, что мужчина пошел на отчаянный шаг в июне 2023 года. Он сообщил полицейским, что его дом ограбили. В списке похищенного мужчина перечислил принадлежащие ему документы, банковские карты, страховой полис и денежные средства в размере пять с половиной тысяч рублей, которые якобы были отложены им на кредит.
«Чтобы сотрудники полиции не нашли паспорт, он его закопал у себя в огороде под яблоней. В ходе проверки факт совершения преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 158 УК РФ („Кража“), ч.2 ст. 325 УК РФ („Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия“) не нашел своего подтверждения», — отметили в пресс-службе ведомства.
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