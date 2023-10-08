В челябинских магазинах обнаружено фальсифицированное масло. Фото

09 октября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Масло содержало растительные жиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фальсифицированное сливочное масло обнаружено в челябинских магазинах сети «Пятерочка». Об этом URA.RU сообщили 9 октября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сливочное масло производства ИП Клюкин В.В. (город Челябинск), пробы которого отобраны в магазинах торговой сети „Пятерочка“, оказалось фальсифицированным. По результатам лабораторных исследований, в пробах масла сливочного крестьянского жирностью 72,5% „Из Башкирии“ 180 гр. (фольга), дата изготовления 13.09.2023, данного производителя выявлены растительные жиры и масла, что свидетельствует о несоответствии продукции требованиям технических регламентов и говорит о фальсификации продукции», — сообщили в пресс-службе ведомства. На основании этого Управление Россельхознадзора 9 октября признало у данного производителя недействительной декларацию о соответствии на сливочное масло. Предпринимателю объявлено предостережение. URA.RU направило ИП Клюкину В.В. запрос в связи с выявлением фальсифицированного масла. По поступлении ответа на запрос он будет опубликован. Фальсифицированное масло изъято из продажи Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Фальсифицированное сливочное масло обнаружено в челябинских магазинах сети «Пятерочка». Об этом URA.RU сообщили 9 октября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сливочное масло производства ИП Клюкин В.В. (город Челябинск), пробы которого отобраны в магазинах торговой сети „Пятерочка“, оказалось фальсифицированным. По результатам лабораторных исследований, в пробах масла сливочного крестьянского жирностью 72,5% „Из Башкирии“ 180 гр. (фольга), дата изготовления 13.09.2023, данного производителя выявлены растительные жиры и масла, что свидетельствует о несоответствии продукции требованиям технических регламентов и говорит о фальсификации продукции», — сообщили в пресс-службе ведомства. На основании этого Управление Россельхознадзора 9 октября признало у данного производителя недействительной декларацию о соответствии на сливочное масло. Предпринимателю объявлено предостережение. URA.RU направило ИП Клюкину В.В. запрос в связи с выявлением фальсифицированного масла. По поступлении ответа на запрос он будет опубликован.