08 октября 2023
07 октября 2023

В челябинских магазинах обнаружено фальсифицированное масло. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, масло, масло сливочное
Масло содержало растительные жиры Фото:

Фальсифицированное сливочное масло обнаружено в челябинских магазинах сети «Пятерочка». Об этом URA.RU сообщили 9 октября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сливочное масло производства ИП Клюкин В.В. (город Челябинск), пробы которого отобраны в магазинах торговой сети „Пятерочка“, оказалось фальсифицированным. По результатам лабораторных исследований, в пробах масла сливочного крестьянского жирностью 72,5% „Из Башкирии“ 180 гр. (фольга), дата изготовления 13.09.2023, данного производителя выявлены растительные жиры и масла, что свидетельствует о несоответствии продукции требованиям технических регламентов и говорит о фальсификации продукции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании этого Управление Россельхознадзора 9 октября признало у данного производителя недействительной декларацию о соответствии на сливочное масло. Предпринимателю объявлено предостережение.

URA.RU направило ИП Клюкину В.В. запрос в связи с выявлением фальсифицированного масла. По поступлении ответа на запрос он будет опубликован.

Фальсифицированное масло изъято из продажи
Фальсифицированное масло изъято из продажи
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Фальсифицированное сливочное масло обнаружено в челябинских магазинах сети «Пятерочка». Об этом URA.RU сообщили 9 октября в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сливочное масло производства ИП Клюкин В.В. (город Челябинск), пробы которого отобраны в магазинах торговой сети „Пятерочка“, оказалось фальсифицированным. По результатам лабораторных исследований, в пробах масла сливочного крестьянского жирностью 72,5% „Из Башкирии“ 180 гр. (фольга), дата изготовления 13.09.2023, данного производителя выявлены растительные жиры и масла, что свидетельствует о несоответствии продукции требованиям технических регламентов и говорит о фальсификации продукции», — сообщили в пресс-службе ведомства. На основании этого Управление Россельхознадзора 9 октября признало у данного производителя недействительной декларацию о соответствии на сливочное масло. Предпринимателю объявлено предостережение. URA.RU направило ИП Клюкину В.В. запрос в связи с выявлением фальсифицированного масла. По поступлении ответа на запрос он будет опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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