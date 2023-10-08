В Перми неизвестный с ножом напал на девушку

Нож преступник приставил к горлу пермячки (архивное фото)
Мужчина с ножом напал в Перми на 19-летнюю Зарину Хасанову. Он приставил оружие к ее горлу, но девушке удалось вырваться. Как рассказала Хасанова журналистам, ненападение произошло около полуночи 7 октября в Индустриальном районе. В этот момент она завершила разговор по телефону.
«Сзади меня подходит мужчина. Он меня приобнял рукой, я почувствовала нож у горла, и он мне в ушко сказал: «Ты сейчас пойдешь со мной, не кричи», — цитирует девушку 59.ru.
Зарине удалось вырваться и убежать к друзьям, которые ждали ее на парковке. Вместе они сели в машину и уехали. В полицию девушка не обращалась.
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