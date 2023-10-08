08 октября 2023

В Перми неизвестный с ножом напал на девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, жертва, угроза, преступление, нож
Нож преступник приставил к горлу пермячки (архивное фото) Фото:

Мужчина с ножом напал в Перми на 19-летнюю Зарину Хасанову. Он приставил оружие к ее горлу, но девушке удалось вырваться. Как рассказала Хасанова журналистам, ненападение произошло около полуночи 7 октября в Индустриальном районе. В этот момент она завершила разговор по телефону.

«Сзади меня подходит мужчина. Он меня приобнял рукой, я почувствовала нож у горла, и он мне в ушко сказал: «Ты сейчас пойдешь со мной, не кричи», — цитирует девушку 59.ru.

Зарине удалось вырваться и убежать к друзьям, которые ждали ее на парковке. Вместе они сели в машину и уехали. В полицию девушка не обращалась.

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Мужчина с ножом напал в Перми на 19-летнюю Зарину Хасанову. Он приставил оружие к ее горлу, но девушке удалось вырваться. Как рассказала Хасанова журналистам, ненападение произошло около полуночи 7 октября в Индустриальном районе. В этот момент она завершила разговор по телефону. «Сзади меня подходит мужчина. Он меня приобнял рукой, я почувствовала нож у горла, и он мне в ушко сказал: «Ты сейчас пойдешь со мной, не кричи», — цитирует девушку 59.ru. Зарине удалось вырваться и убежать к друзьям, которые ждали ее на парковке. Вместе они сели в машину и уехали. В полицию девушка не обращалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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