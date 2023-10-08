Глава правительства Беларуси приедет в Челябинск

09 октября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Роман Головченко прилетит в Челябинск 12 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетит Челябинск 12 октября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В четверг, 12 октября, Челябинскую область посетит премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В рамках визита запланирована рабочая встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также возложение венков к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне „Вечный огонь“», — пояснили в пресс-службе. Итоги переговоров сторон озвучат также в четверг. С представителями СМИ встретятся и глава региона, и глава белорусского правительства.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетит Челябинск 12 октября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В четверг, 12 октября, Челябинскую область посетит премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В рамках визита запланирована рабочая встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также возложение венков к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне „Вечный огонь“», — пояснили в пресс-службе. Итоги переговоров сторон озвучат также в четверг. С представителями СМИ встретятся и глава региона, и глава белорусского правительства.