08 октября 2023

Глава правительства Беларуси приедет в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, головченко роман
Роман Головченко прилетит в Челябинск 12 декабря Фото:

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетит Челябинск 12 октября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В четверг, 12 октября, Челябинскую область посетит премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В рамках визита запланирована рабочая встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также возложение венков к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне „Вечный огонь“», — пояснили в пресс-службе.

Итоги переговоров сторон озвучат также в четверг. С представителями СМИ встретятся и глава региона, и глава белорусского правительства.

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Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетит Челябинск 12 октября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В четверг, 12 октября, Челябинскую область посетит премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В рамках визита запланирована рабочая встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также возложение венков к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне „Вечный огонь“», — пояснили в пресс-службе. Итоги переговоров сторон озвучат также в четверг. С представителями СМИ встретятся и глава региона, и глава белорусского правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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