Пожар в Ноябрьске, где погибли мама и дочки, стал темой передачи на Первом канале. Видео

Пожар с человеческими жертвами в Ноябрьске стал темой передачи на Первом канале

09 октября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Причины пожара в Ноябрьске обсудили в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале Фото: Илья Московец © URA.RU Пожар в Ноябрьске (ЯНАО) по улице Школьная,3 в котором погибла мама с двумя дочками, лег в основу передачи «Мужское/женское». Выпуск транслировался в эфире Первого канала 9 октября. «Произошла трагедия, погибли люди. Очень бы хотелось разобраться, как было на самом деле, но фактов очень мало», — анонсировала тему передачи ведущая программы Юлия Барановская в эфире передачи. В течение сорока минут ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская, вместе с гостями передачи, в числе которых были участники пожара и родственники погибших, обсуждали произошедшее. Были озвучены различные причины пожара и гибели жертв. Муж погибшей женщины, несмотря на приглашения ведущих, отказался принять участие в передаче. В конце выпуска Гордон принес соболезнования родным и близким погибших и выразил надежду на то, что следствие установит подлинные причины происшествия. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске при пожаре в жилом доме по улице Школьная, 3 погибла 34-летняя женщина и две ее дочери. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей, прокуратура округа проводит проверку. В ГУ МЧС проверяют версии поджога, неисправности электрооборудования и неосторожного обращения с огнем.

Пожар в Ноябрьске (ЯНАО) по улице Школьная,3 в котором погибла мама с двумя дочками, лег в основу передачи «Мужское/женское». Выпуск транслировался в эфире Первого канала 9 октября. «Произошла трагедия, погибли люди. Очень бы хотелось разобраться, как было на самом деле, но фактов очень мало», — анонсировала тему передачи ведущая программы Юлия Барановская в эфире передачи. В течение сорока минут ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская, вместе с гостями передачи, в числе которых были участники пожара и родственники погибших, обсуждали произошедшее. Были озвучены различные причины пожара и гибели жертв. Муж погибшей женщины, несмотря на приглашения ведущих, отказался принять участие в передаче. В конце выпуска Гордон принес соболезнования родным и близким погибших и выразил надежду на то, что следствие установит подлинные причины происшествия. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске при пожаре в жилом доме по улице Школьная, 3 погибла 34-летняя женщина и две ее дочери. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей, прокуратура округа проводит проверку. В ГУ МЧС проверяют версии поджога, неисправности электрооборудования и неосторожного обращения с огнем.