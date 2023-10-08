08 октября 2023
07 октября 2023

Пожар в Ноябрьске, где погибли мама и дочки, стал темой передачи на Первом канале. Видео

Пожар с человеческими жертвами в Ноябрьске стал темой передачи на Первом канале
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, пожарная машина, проверка, учения
Причины пожара в Ноябрьске обсудили в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале Фото:

Пожар в Ноябрьске (ЯНАО) по улице Школьная,3 в котором погибла мама с двумя дочками, лег в основу передачи «Мужское/женское». Выпуск транслировался в эфире Первого канала 9 октября.

«Произошла трагедия, погибли люди. Очень бы хотелось разобраться, как было на самом деле, но фактов очень мало», — анонсировала тему передачи ведущая программы Юлия Барановская в эфире передачи.

В течение сорока минут ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская, вместе с гостями передачи, в числе которых были участники пожара и родственники погибших, обсуждали произошедшее. Были озвучены различные причины пожара и гибели жертв. Муж погибшей женщины, несмотря на приглашения ведущих, отказался принять участие в передаче. В конце выпуска Гордон принес соболезнования родным и близким погибших и выразил надежду на то, что следствие установит подлинные причины происшествия.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске при пожаре в жилом доме по улице Школьная, 3 погибла 34-летняя женщина и две ее дочери. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей, прокуратура округа проводит проверку. В ГУ МЧС проверяют версии поджога, неисправности электрооборудования и неосторожного обращения с огнем.

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Пожар в Ноябрьске (ЯНАО) по улице Школьная,3 в котором погибла мама с двумя дочками, лег в основу передачи «Мужское/женское». Выпуск транслировался в эфире Первого канала 9 октября. «Произошла трагедия, погибли люди. Очень бы хотелось разобраться, как было на самом деле, но фактов очень мало», — анонсировала тему передачи ведущая программы Юлия Барановская в эфире передачи. В течение сорока минут ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская, вместе с гостями передачи, в числе которых были участники пожара и родственники погибших, обсуждали произошедшее. Были озвучены различные причины пожара и гибели жертв. Муж погибшей женщины, несмотря на приглашения ведущих, отказался принять участие в передаче. В конце выпуска Гордон принес соболезнования родным и близким погибших и выразил надежду на то, что следствие установит подлинные причины происшествия. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске при пожаре в жилом доме по улице Школьная, 3 погибла 34-летняя женщина и две ее дочери. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей, прокуратура округа проводит проверку. В ГУ МЧС проверяют версии поджога, неисправности электрооборудования и неосторожного обращения с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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