Кремль прокомментировал предсказание Жириновского об Украине и Израиле

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что СВО продолжается, а ее цели будут достигнуты Фото:

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал много заявлений, которые содержат точный анализ развития мировых процессов в будущем. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предсказания политика о ситуации на Украине и в Израиле.

«Владимир Вольфович делал много разных заявление, которые содержат точный анализ тенденций развития мировых процессов в будущем. Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Это предмет нашей особой озабоченностью в эти дни. Что касается того, забудут или не забудут про Украину. Наша специальная операция продолжается. Цели будут достигнуты», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Жириновский заявил, что к 2024 году все забудут об Украине. Это будет связано с событиями, которые происходят на Ближнем Востоке.

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Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал много заявлений, которые содержат точный анализ развития мировых процессов в будущем. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предсказания политика о ситуации на Украине и в Израиле. «Владимир Вольфович делал много разных заявление, которые содержат точный анализ тенденций развития мировых процессов в будущем. Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Это предмет нашей особой озабоченностью в эти дни. Что касается того, забудут или не забудут про Украину. Наша специальная операция продолжается. Цели будут достигнуты», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Жириновский заявил, что к 2024 году все забудут об Украине. Это будет связано с событиями, которые происходят на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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