Кремль прокомментировал предсказание Жириновского об Украине и Израиле

09 октября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что СВО продолжается, а ее цели будут достигнуты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал много заявлений, которые содержат точный анализ развития мировых процессов в будущем. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предсказания политика о ситуации на Украине и в Израиле. «Владимир Вольфович делал много разных заявление, которые содержат точный анализ тенденций развития мировых процессов в будущем. Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Это предмет нашей особой озабоченностью в эти дни. Что касается того, забудут или не забудут про Украину. Наша специальная операция продолжается. Цели будут достигнуты», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Жириновский заявил, что к 2024 году все забудут об Украине. Это будет связано с событиями, которые происходят на Ближнем Востоке.

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал много заявлений, которые содержат точный анализ развития мировых процессов в будущем. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предсказания политика о ситуации на Украине и в Израиле. «Владимир Вольфович делал много разных заявление, которые содержат точный анализ тенденций развития мировых процессов в будущем. Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Это предмет нашей особой озабоченностью в эти дни. Что касается того, забудут или не забудут про Украину. Наша специальная операция продолжается. Цели будут достигнуты», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Жириновский заявил, что к 2024 году все забудут об Украине. Это будет связано с событиями, которые происходят на Ближнем Востоке.