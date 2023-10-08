Губернатор Шумков выделил 30 миллионов на курганские парки. Фото

09 октября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Шумков пообещал отремонтировать в городе 100 дворов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На строительство и наполнение парков в районе Заозерном и Рябково города Кургана губернатор Курганской области выделил 30 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в соцсетях. «Выделяем дополнительно 30 млн рублей на работы и наполнение парка в 4 микрорайоне, а также экопарка в Рябково», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также губернатор поделился, что в Кургане было рассмотрено порядка 20 территорий, которые власти планируют благоустроить в следующем году. Кроме этого, губернатор пообещал отремонтировать в городе 100 дворов. Главе города Елене Ситниковой, по словам Шумкова, было дано поручение отрабатывать вопросы благоустройства и ремонта, взаимодействуя с жителями Кургана. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Губернатор Шумков заявлял, что парк будет занимать площадь почти 4 га и выделено на него дополнительно порядка 45 млн рублей. По задумке властей, экопарк в районе Рябково должен привлечь жителей других регионов Фото: страница губернатора Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте» Парк в 4 микрорайоне Заозерного занимает площадь почти 4 га Фото: страница губернатора Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте» Строительство экопарка в Рябково продолжается Фото: страница губернатора Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте» Парк в Заозерном продолжают строить Фото: страница губернатора Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте»

На строительство и наполнение парков в районе Заозерном и Рябково города Кургана губернатор Курганской области выделил 30 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в соцсетях. «Выделяем дополнительно 30 млн рублей на работы и наполнение парка в 4 микрорайоне, а также экопарка в Рябково», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также губернатор поделился, что в Кургане было рассмотрено порядка 20 территорий, которые власти планируют благоустроить в следующем году. Кроме этого, губернатор пообещал отремонтировать в городе 100 дворов. Главе города Елене Ситниковой, по словам Шумкова, было дано поручение отрабатывать вопросы благоустройства и ремонта, взаимодействуя с жителями Кургана. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Губернатор Шумков заявлял, что парк будет занимать площадь почти 4 га и выделено на него дополнительно порядка 45 млн рублей.