08 октября 2023
07 октября 2023

Губернатор Шумков выделил 30 миллионов на курганские парки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Шумков пообещал отремонтировать в городе 100 дворов Фото:

На строительство и наполнение парков в районе Заозерном и Рябково города Кургана губернатор Курганской области выделил 30 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в соцсетях.

«Выделяем дополнительно 30 млн рублей на работы и наполнение парка в 4 микрорайоне, а также экопарка в Рябково», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также губернатор поделился, что в Кургане было рассмотрено порядка 20 территорий, которые власти планируют благоустроить в следующем году.

Кроме этого, губернатор пообещал отремонтировать в городе 100 дворов. Главе города Елене Ситниковой, по словам Шумкова, было дано поручение отрабатывать вопросы благоустройства и ремонта, взаимодействуя с жителями Кургана.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Губернатор Шумков заявлял, что парк будет занимать площадь почти 4 га и выделено на него дополнительно порядка 45 млн рублей.

По задумке властей, экопарк в районе Рябково должен привлечь жителей других регионов
По задумке властей, экопарк в районе Рябково должен привлечь жителей других регионов
Фото:
Парк в 4 микрорайоне Заозерного занимает площадь почти 4 га
Парк в 4 микрорайоне Заозерного занимает площадь почти 4 га
Фото:
Строительство экопарка в Рябково продолжается
Строительство экопарка в Рябково продолжается
Фото:
Парк в Заозерном продолжают строить
Парк в Заозерном продолжают строить
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На строительство и наполнение парков в районе Заозерном и Рябково города Кургана губернатор Курганской области выделил 30 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в соцсетях. «Выделяем дополнительно 30 млн рублей на работы и наполнение парка в 4 микрорайоне, а также экопарка в Рябково», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также губернатор поделился, что в Кургане было рассмотрено порядка 20 территорий, которые власти планируют благоустроить в следующем году. Кроме этого, губернатор пообещал отремонтировать в городе 100 дворов. Главе города Елене Ситниковой, по словам Шумкова, было дано поручение отрабатывать вопросы благоустройства и ремонта, взаимодействуя с жителями Кургана. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Губернатор Шумков заявлял, что парк будет занимать площадь почти 4 га и выделено на него дополнительно порядка 45 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...