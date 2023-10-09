Пермские власти вплотную занялись выборами президента

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Судебное заседание. Курган, чиновники, судебное заседание, депутаты, руки, ответчик, истец
Состав рабочей группы в перспективе увеличится Фото:

В Пермском крае началась активная фаза подготовки к выборам президента. В администрации губернатора сформирована рабочая группа, которая будет отвечать за эту кампанию, рассказал источник в политэлитах. В нее вошли и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин, вице-мэр Перми Сергей Трошков, секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, глава исполкома ЕР в Прикамье Станислав Швецов, политтехнологи Сергей Ильин и Андрей Резвых, советник губернатора Николай Иванов.

«Рабочая группа будет собираться регулярно. Сейчас готовят „дорожную карту“. Работа будет осуществляться в полном соответствии с установками АП и федеральных органов власти», — отметил источник. По его словам, в перспективе в состав группы войдут и другие представители краевых властей и общественных организаций.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Вячеслав Григорьев пояснил, что такие рабочие совещания проводятся на любых выборах. Сергей Ильин и Николай Иванов отказались от комментариев. Выборы президента РФ пройдут в марте 2024 года.

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В Пермском крае началась активная фаза подготовки к выборам президента. В администрации губернатора сформирована рабочая группа, которая будет отвечать за эту кампанию, рассказал источник в политэлитах. В нее вошли и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин, вице-мэр Перми Сергей Трошков, секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, глава исполкома ЕР в Прикамье Станислав Швецов, политтехнологи Сергей Ильин и Андрей Резвых, советник губернатора Николай Иванов. «Рабочая группа будет собираться регулярно. Сейчас готовят „дорожную карту“. Работа будет осуществляться в полном соответствии с установками АП и федеральных органов власти», — отметил источник. По его словам, в перспективе в состав группы войдут и другие представители краевых властей и общественных организаций. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Вячеслав Григорьев пояснил, что такие рабочие совещания проводятся на любых выборах. Сергей Ильин и Николай Иванов отказались от комментариев. Выборы президента РФ пройдут в марте 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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