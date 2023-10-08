08 октября 2023

В ХМАО полицейская погоня завершилась аварией с участием патрульных машин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, мигалки, чп, полиция, авария, проблесковый маячок, дпс
Две машины ДПС и автомобиль нарушителя заехали в кювет Фото:

В ХМАО полицейская погоня завершилась массовой аварией с участием автомобилей ДПС. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что полиция преследовала машину без госномеров.

«Экипаж ДПС в Пыть-Яхе заметил автомобиль „Деу Нексия“ без государственных регистрационных знаков, который неоднократно нарушил ПДД. На требования об остановке водитель не реагировал, поэтому инспектор выстрелил по колесам: злоумышленник не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, механические повреждения получили два патрульных автомобиля», — сообщили в полиции Югры.

Полиция составила на мужчину протоколы за отсутствие номеров у машины и полиса ОСАГО, за проезд на красный свет, нарушение правил расположения ТС на дороге, за отказ от прохождения медосвидетельствования и невыполнение требований полиции. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейские попали в ДТП во время погони за преступником. Машина ДПС врезалась во внедорожник.

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В ХМАО полицейская погоня завершилась массовой аварией с участием автомобилей ДПС. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что полиция преследовала машину без госномеров. «Экипаж ДПС в Пыть-Яхе заметил автомобиль „Деу Нексия“ без государственных регистрационных знаков, который неоднократно нарушил ПДД. На требования об остановке водитель не реагировал, поэтому инспектор выстрелил по колесам: злоумышленник не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, механические повреждения получили два патрульных автомобиля», — сообщили в полиции Югры. Полиция составила на мужчину протоколы за отсутствие номеров у машины и полиса ОСАГО, за проезд на красный свет, нарушение правил расположения ТС на дороге, за отказ от прохождения медосвидетельствования и невыполнение требований полиции. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Обстоятельства происшествия выясняют. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейские попали в ДТП во время погони за преступником. Машина ДПС врезалась во внедорожник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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