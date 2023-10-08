В ХМАО полицейская погоня завершилась аварией с участием патрульных машин. Видео

09 октября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Две машины ДПС и автомобиль нарушителя заехали в кювет Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО полицейская погоня завершилась массовой аварией с участием автомобилей ДПС. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что полиция преследовала машину без госномеров. «Экипаж ДПС в Пыть-Яхе заметил автомобиль „Деу Нексия“ без государственных регистрационных знаков, который неоднократно нарушил ПДД. На требования об остановке водитель не реагировал, поэтому инспектор выстрелил по колесам: злоумышленник не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, механические повреждения получили два патрульных автомобиля», — сообщили в полиции Югры. Полиция составила на мужчину протоколы за отсутствие номеров у машины и полиса ОСАГО, за проезд на красный свет, нарушение правил расположения ТС на дороге, за отказ от прохождения медосвидетельствования и невыполнение требований полиции. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Обстоятельства происшествия выясняют. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейские попали в ДТП во время погони за преступником. Машина ДПС врезалась во внедорожник.

В ХМАО полицейская погоня завершилась массовой аварией с участием автомобилей ДПС. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что полиция преследовала машину без госномеров. «Экипаж ДПС в Пыть-Яхе заметил автомобиль „Деу Нексия“ без государственных регистрационных знаков, который неоднократно нарушил ПДД. На требования об остановке водитель не реагировал, поэтому инспектор выстрелил по колесам: злоумышленник не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет, механические повреждения получили два патрульных автомобиля», — сообщили в полиции Югры. Полиция составила на мужчину протоколы за отсутствие номеров у машины и полиса ОСАГО, за проезд на красный свет, нарушение правил расположения ТС на дороге, за отказ от прохождения медосвидетельствования и невыполнение требований полиции. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Обстоятельства происшествия выясняют. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейские попали в ДТП во время погони за преступником. Машина ДПС врезалась во внедорожник.