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12:21  09 октября 2017 1

В Югре полицейские попали в ДТП во время погони за преступником. ВИДЕО

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
Патрульная машина упустила нарушителя из-за аварииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети набирает популярность видео с аварией, в которую попали полицейские в Сургуте во время погони за нарушителем.

Видеозапись опубликовал Денис Комаровский. На кадрах видно, как на территорию, огражденную забором, на высокой скорости въезжает внедорожник Toyota — по всей видимости, именно за ним гнались полицейские. К выезду на дорогу двигался другой внедорожник — в него и врезалась полицейская машина.

Видеозапись набрала уже 15 тыс. просмотров. В комментариях к ролику местные жители оставляют в основном ехидные комментарии. Пользователи уверены, что стражи закона ехали без мигалок и сирены. «Им бы не мешало пройти курсы экстремального вождения», — пишет Алексей Примак. «Права купил, патрульную машину купил, должность в ДПС купил, ездить — не купил?» — оставил комментарий пользователь shaihkritzer.

В официальной сводке происшествий об этом инциденте нет ни слова. На момент публикации получить комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО не удалось — в ведомстве пообещали «URA.RU» рассказать об инциденте позднее.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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