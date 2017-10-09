В Сети набирает популярность видео с аварией, в которую попали полицейские в Сургуте во время погони за нарушителем.
Видеозапись опубликовал Денис Комаровский. На кадрах видно, как на территорию, огражденную забором, на высокой скорости въезжает внедорожник Toyota — по всей видимости, именно за ним гнались полицейские. К выезду на дорогу двигался другой внедорожник — в него и врезалась полицейская машина.
Видеозапись набрала уже 15 тыс. просмотров. В комментариях к ролику местные жители оставляют в основном ехидные комментарии. Пользователи уверены, что стражи закона ехали без мигалок и сирены. «Им бы не мешало пройти курсы экстремального вождения», — пишет Алексей Примак. «Права купил, патрульную машину купил, должность в ДПС купил, ездить — не купил?» — оставил комментарий пользователь shaihkritzer.
В официальной сводке происшествий об этом инциденте нет ни слова. На момент публикации получить комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО не удалось — в ведомстве пообещали «URA.RU» рассказать об инциденте позднее.