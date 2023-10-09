В Екатеринбурге осудили группу, которая воровала и продавала металл в Перми

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
Мужчины сдавали металл в пункты металлолома (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге двух жителей Башкортостана отправили в колонию общего режима за сдачу ворованного металла в пункты металлолома Пермского края. За год они нажили более десяти млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении двух мужчин из Башкортостана, которые под видом транспортировки воровали металл и сдавали его в пункты приема металлолома в Пермском крае. Организации потеряли более десяти млн рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Один из членов группы получил три года и пять месяцев, второй — четыре с половиной года.

Осужденные заключали договоры на перевозку металлоизделий. Однако весь металл они сдавали в пункты металлолома на территории Пермского края. С ними в сговоре был еще мужчина. В отношении его уголовное дело выделено в отдельное производство.

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В Екатеринбурге двух жителей Башкортостана отправили в колонию общего режима за сдачу ворованного металла в пункты металлолома Пермского края. За год они нажили более десяти млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении двух мужчин из Башкортостана, которые под видом транспортировки воровали металл и сдавали его в пункты приема металлолома в Пермском крае. Организации потеряли более десяти млн рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Один из членов группы получил три года и пять месяцев, второй — четыре с половиной года. Осужденные заключали договоры на перевозку металлоизделий. Однако весь металл они сдавали в пункты металлолома на территории Пермского края. С ними в сговоре был еще мужчина. В отношении его уголовное дело выделено в отдельное производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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