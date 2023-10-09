В Екатеринбурге осудили группу, которая воровала и продавала металл в Перми

В Екатеринбурге двух жителей Башкортостана отправили в колонию общего режима за сдачу ворованного металла в пункты металлолома Пермского края. За год они нажили более десяти млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении двух мужчин из Башкортостана, которые под видом транспортировки воровали металл и сдавали его в пункты приема металлолома в Пермском крае. Организации потеряли более десяти млн рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Один из членов группы получил три года и пять месяцев, второй — четыре с половиной года.
Осужденные заключали договоры на перевозку металлоизделий. Однако весь металл они сдавали в пункты металлолома на территории Пермского края. С ними в сговоре был еще мужчина. В отношении его уголовное дело выделено в отдельное производство.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.