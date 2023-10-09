В Екатеринбурге осудили группу, которая воровала и продавала металл в Перми

09 октября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Мужчины сдавали металл в пункты металлолома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков В Екатеринбурге двух жителей Башкортостана отправили в колонию общего режима за сдачу ворованного металла в пункты металлолома Пермского края. За год они нажили более десяти млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении двух мужчин из Башкортостана, которые под видом транспортировки воровали металл и сдавали его в пункты приема металлолома в Пермском крае. Организации потеряли более десяти млн рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Один из членов группы получил три года и пять месяцев, второй — четыре с половиной года. Осужденные заключали договоры на перевозку металлоизделий. Однако весь металл они сдавали в пункты металлолома на территории Пермского края. С ними в сговоре был еще мужчина. В отношении его уголовное дело выделено в отдельное производство.

В Екатеринбурге двух жителей Башкортостана отправили в колонию общего режима за сдачу ворованного металла в пункты металлолома Пермского края. За год они нажили более десяти млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении двух мужчин из Башкортостана, которые под видом транспортировки воровали металл и сдавали его в пункты приема металлолома в Пермском крае. Организации потеряли более десяти млн рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Один из членов группы получил три года и пять месяцев, второй — четыре с половиной года. Осужденные заключали договоры на перевозку металлоизделий. Однако весь металл они сдавали в пункты металлолома на территории Пермского края. С ними в сговоре был еще мужчина. В отношении его уголовное дело выделено в отдельное производство.