Министр обороны Израиля заявил о полной блокаде сектора Газа

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Война в Израиле началась 7 октября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военные Израиля приступило к полной блокаде сектора Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант.

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», — заявил Йоав Галлант, его слова передает The Times Of Israel. При этом он отметил, что армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.

Ранее в Минобороны Израиля сообщили, что все боевые действия в стране прекращены. На фоне войны, Израиль провел мобилизацию, было призвано 300 000 человек за 48 часов.

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Военные Израиля приступило к полной блокаде сектора Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант. «Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», — заявил Йоав Галлант, его слова передает The Times Of Israel. При этом он отметил, что армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе. Ранее в Минобороны Израиля сообщили, что все боевые действия в стране прекращены. На фоне войны, Израиль провел мобилизацию, было призвано 300 000 человек за 48 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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