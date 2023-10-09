Министр обороны Израиля заявил о полной блокаде сектора Газа

Война в Израиле началась 7 октября (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Военные Израиля приступило к полной блокаде сектора Газа. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант.
«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», — заявил Йоав Галлант, его слова передает
Ранее в Минобороны Израиля сообщили, что все боевые действия в стране прекращены. На фоне войны, Израиль провел мобилизацию, было призвано 300 000 человек за 48 часов.
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