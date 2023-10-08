Хор кадетов из ХМАО получил грант от Путина

Проект центра «Доброе сердце» из ХМАО по созданию хора кадетов на базе школы в Югорске выиграл грант президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает сайт Президентского фонда культурных инициатив.
«Статус проекта АНО «Центр социально-полезных услуг «Доброе сердце» — победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив, размер гранта — 499 379 рублей. В рамках проекта планируется создание хора кадетов на базе школы №2 Югорска, подготовка патриотического репертуара и выступления перед сверстниками», — говорится на сайте Фонда.
Уральский полпред Владимир Якушев отметил, что участие в конкурсе крайне важно для реализации ярких и интересных идей. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи, но и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!» — цитирует слова Якушева сайт уральского полпредства.
Ранее URA.RU писало, что федерация фиджитал-спорта ХМАО подала заявку на грант губернатора. Средства планируют потратить на изучение мозга киберспортсменов.
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