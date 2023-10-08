08 октября 2023

Хор кадетов из ХМАО получил грант от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадетская школа. Курган, кадеты, фуражка, кадет, кадетские школы, школа кадетов
На создание хора кадетов в Югорске потратят почти полмиллиона рублей Фото:

Проект центра «Доброе сердце» из ХМАО по созданию хора кадетов на базе школы в Югорске выиграл грант президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает сайт Президентского фонда культурных инициатив.

«Статус проекта АНО «Центр социально-полезных услуг «Доброе сердце» — победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив, размер гранта — 499 379 рублей. В рамках проекта планируется создание хора кадетов на базе школы №2 Югорска, подготовка патриотического репертуара и выступления перед сверстниками», — говорится на сайте Фонда.

Уральский полпред Владимир Якушев отметил, что участие в конкурсе крайне важно для реализации ярких и интересных идей. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи, но и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!» — цитирует слова Якушева сайт уральского полпредства.

Ранее URA.RU писало, что федерация фиджитал-спорта ХМАО подала заявку на грант губернатора. Средства планируют потратить на изучение мозга киберспортсменов.

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Проект центра «Доброе сердце» из ХМАО по созданию хора кадетов на базе школы в Югорске выиграл грант президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает сайт Президентского фонда культурных инициатив. «Статус проекта АНО «Центр социально-полезных услуг «Доброе сердце» — победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив, размер гранта — 499 379 рублей. В рамках проекта планируется создание хора кадетов на базе школы №2 Югорска, подготовка патриотического репертуара и выступления перед сверстниками», — говорится на сайте Фонда. Уральский полпред Владимир Якушев отметил, что участие в конкурсе крайне важно для реализации ярких и интересных идей. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи, но и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!» — цитирует слова Якушева сайт уральского полпредства. Ранее URA.RU писало, что федерация фиджитал-спорта ХМАО подала заявку на грант губернатора. Средства планируют потратить на изучение мозга киберспортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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