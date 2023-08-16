16 августа 2023

Киберспортсмены просят у губернатора ХМАО миллион рублей на изучение мозга

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, киберспортсмен
К изучению мозга киберспортсменов привлекут ученых Фото:

Президент федерации фиджитал-спорта ХМАО Артем Щепотьев подал заявку на грант губернатора Югры на 980 тысяч рублей. Деньги, полученные от государства, функционер планирует потратить на изучение мозга киберспортсменов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации Сургутского района.

«Мы хотим приобрести оборудование — фитнес-браслеты, только для мозга. Они надеваются на голову и будут считывать активность головного мозга киберспортсменов во время тренировочного процесса. Хотим охватить полный цикл исследования жизнедеятельности киберспортсмена», — сообщил Щепотьев пресс-службе администрации.

Кроме того, предполагается, что к проекту привлекут ученых. По словам главы фиджитал-спорта, это будет большая научно-исследовательская работа. После проведения исследований, ученым предстоит изучить поведение нейронов мозга киберспортсменов и построить работу так, чтобы игровой процесс нес за собой исключительно положительное воздействие.

Проект называется «Центр исследования цифровых видов спорта». По данным пресс-службы, расходы на его реализацию составят 980 тыс. рублей. Получить средства на инициативу планируют за счет гранта Губернатора Югры — заявка уже подана.

Ранее URA.RU сообщало о том, что киберспорт вошел в рейтинг самых перспективных профессий на ближайшие 5 лет. Предполагается, что профессия будущего будет приносить не менее 100 тысяч рублей спортсменам.

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Президент федерации фиджитал-спорта ХМАО Артем Щепотьев подал заявку на грант губернатора Югры на 980 тысяч рублей. Деньги, полученные от государства, функционер планирует потратить на изучение мозга киберспортсменов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации Сургутского района. «Мы хотим приобрести оборудование — фитнес-браслеты, только для мозга. Они надеваются на голову и будут считывать активность головного мозга киберспортсменов во время тренировочного процесса. Хотим охватить полный цикл исследования жизнедеятельности киберспортсмена», — сообщил Щепотьев пресс-службе администрации. Кроме того, предполагается, что к проекту привлекут ученых. По словам главы фиджитал-спорта, это будет большая научно-исследовательская работа. После проведения исследований, ученым предстоит изучить поведение нейронов мозга киберспортсменов и построить работу так, чтобы игровой процесс нес за собой исключительно положительное воздействие. Проект называется «Центр исследования цифровых видов спорта». По данным пресс-службы, расходы на его реализацию составят 980 тыс. рублей. Получить средства на инициативу планируют за счет гранта Губернатора Югры — заявка уже подана. Ранее URA.RU сообщало о том, что киберспорт вошел в рейтинг самых перспективных профессий на ближайшие 5 лет. Предполагается, что профессия будущего будет приносить не менее 100 тысяч рублей спортсменам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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