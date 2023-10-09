Армия Израиля нанесла масштабные удары по центрам ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля нанесла удары по террористической организации в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля нанесла удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило минобороны страны.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по нескольким стратегическим центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написали в telegram-канале ведомства. Там отметили, что о подробностях сообщат позже.

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Армия Израиля нанесла удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило минобороны страны. «В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по нескольким стратегическим центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — написали в telegram-канале ведомства. Там отметили, что о подробностях сообщат позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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