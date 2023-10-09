Армия Израиля нанесла масштабные удары по центрам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удары по террористической организации в секторе Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Армия Израиля нанесла удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило минобороны страны.
«В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по нескольким стратегическим центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», —
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