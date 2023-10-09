Челябинскому губернатору Текслеру на горнолыжном курорте показали проект СПА-комплекса

Губернатору Текслеру на горнолыжном курорте показали проект СПА-комплекса и терм
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Алексей Текслер. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер начал свой визит в горнозаводскую зону с Ашинского района Фото:

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в Ашинском районе на горнолыжном курорте «Аджигардак» показали проект терм и СПА-комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 9 октября.

«Алексей Текслер заехал в горнолыжный комплекс „Аджигардак“. Здесь планируется к реализации инвестиционный проект по созданию всесезонного мультифункционального курорта на основе горнолыжного комплекса. Запланировано увеличить количество горнолыжных трасс, канатных дорог, построить гостиницы, СПА-комплекс с бассейном, термами на открытом воздухе», — сообщили в пресс-службе.

Алексей Текслер на этой неделе в течение трех дней работает в горнозаводской зоне Челябинской области. В Аше Текслер посетил спортшколу «Металлург», осмотрел ремонт дороги на улице Гагарина и побывал в школе №7, на базе которой действует центр образования «Точка роста». Помимо Аши, губернатор планирует посетить Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав.

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Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в Ашинском районе на горнолыжном курорте «Аджигардак» показали проект терм и СПА-комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 9 октября. «Алексей Текслер заехал в горнолыжный комплекс „Аджигардак“. Здесь планируется к реализации инвестиционный проект по созданию всесезонного мультифункционального курорта на основе горнолыжного комплекса. Запланировано увеличить количество горнолыжных трасс, канатных дорог, построить гостиницы, СПА-комплекс с бассейном, термами на открытом воздухе», — сообщили в пресс-службе. Алексей Текслер на этой неделе в течение трех дней работает в горнозаводской зоне Челябинской области. В Аше Текслер посетил спортшколу «Металлург», осмотрел ремонт дороги на улице Гагарина и побывал в школе №7, на базе которой действует центр образования «Точка роста». Помимо Аши, губернатор планирует посетить Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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