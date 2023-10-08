08 октября 2023

В ХМАО мужчина, которого бросили в лесу без сознания, сбежал от медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Мужчина назвал врачам выдуманные имя и фамилию Фото:

В Сургуте мужчина, которого выбросили в лесу без сознания, представился медикам чужим именем, а после скрылся в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщил источники из силовых структур города.

«То, что мужчину без сознания выгрузили в лесу недалеко от улицы Университетской, увидел охранник. Он позвонил в полицию и скорую. Когда неизвестного доставили в больницу, он был без документов. Медикам мужчина представился выдуманными именем и фамилией, назвал несуществующий номер телефона. После сообщил, что претензий ни к кому не имеет, отказался от госпитализации и буквально убежал из больницы. Полиция так и не установила его личность», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в городское управление МВД. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные выбросили человека без сознания в лесу. Двое мужчин выволокли его из иномарки у лесополосы рядом с улицей Университетской и уехали в неизвестном направлении.

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В Сургуте мужчина, которого выбросили в лесу без сознания, представился медикам чужим именем, а после скрылся в неизвестном направлении. Об этом URA.RU сообщил источники из силовых структур города. «То, что мужчину без сознания выгрузили в лесу недалеко от улицы Университетской, увидел охранник. Он позвонил в полицию и скорую. Когда неизвестного доставили в больницу, он был без документов. Медикам мужчина представился выдуманными именем и фамилией, назвал несуществующий номер телефона. После сообщил, что претензий ни к кому не имеет, отказался от госпитализации и буквально убежал из больницы. Полиция так и не установила его личность», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в городское управление МВД. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные выбросили человека без сознания в лесу. Двое мужчин выволокли его из иномарки у лесополосы рядом с улицей Университетской и уехали в неизвестном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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