01 октября 2023
30 сентября 2023

В ХМАО неизвестные выбросили человека без сознания в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа. Тюмень, лес, погода, природа, осень, пейзаж
Мужчину, которого выбросили из машины в лесу, оказался пьян Фото:

В Сургуте (ХМАО) двое неизвестных выбросили из иномарки человека, находившегося без сознания, у лесополосы. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что медики оказали потерпевшему первую помощь — мужчина был пьян.

«Двое мужчин на красном „Рено“ выгрузили мужчину в лесу за домом по улице Университетской, 29 и уехали. Жители дома вызвали скорую, которая по пути в медучреждение оказала пациенту помощь: он был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе МВД.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Личности потерпевшего, а также людей, которые привезли пьяного мужчину в лес, пока не установлены.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске пара незнакомцев избила семнадцатилетнего подростка и бросила его лежать без сознания в тридцатиградусный мороз. Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму.

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В Сургуте (ХМАО) двое неизвестных выбросили из иномарки человека, находившегося без сознания, у лесополосы. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что медики оказали потерпевшему первую помощь — мужчина был пьян. «Двое мужчин на красном „Рено“ выгрузили мужчину в лесу за домом по улице Университетской, 29 и уехали. Жители дома вызвали скорую, которая по пути в медучреждение оказала пациенту помощь: он был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе МВД. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Личности потерпевшего, а также людей, которые привезли пьяного мужчину в лес, пока не установлены. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске пара незнакомцев избила семнадцатилетнего подростка и бросила его лежать без сознания в тридцатиградусный мороз. Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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