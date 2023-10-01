В ХМАО неизвестные выбросили человека без сознания в лесу

Мужчину, которого выбросили из машины в лесу, оказался пьян Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) двое неизвестных выбросили из иномарки человека, находившегося без сознания, у лесополосы. В пресс-службе УМВД ХМАО агентству сообщили, что медики оказали потерпевшему первую помощь — мужчина был пьян.

«Двое мужчин на красном „Рено“ выгрузили мужчину в лесу за домом по улице Университетской, 29 и уехали. Жители дома вызвали скорую, которая по пути в медучреждение оказала пациенту помощь: он был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе МВД.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Личности потерпевшего, а также людей, которые привезли пьяного мужчину в лес, пока не установлены.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске пара незнакомцев избила семнадцатилетнего подростка и бросила его лежать без сознания в тридцатиградусный мороз. Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму.