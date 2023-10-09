Тюменка смогла покинуть Израиль за день до начала военных действий

Туристка из Тюмени успела на корабле покинуть Израиль до начала военных действий. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU.
«За день до начала военных действия я в рамках круиза покинула Израиль. Успела вылезти оттуда. Мы уходили оттуда по морю. В тот день было все спокойно. Израильтян, которые путешествуют с нами на лайнере, не планируют обратно завозить в Израиль», — рассказала тюменка.
Ранее агентство писало о том, что израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов.
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