Тюменка смогла покинуть Израиль за день до начала военных действий

09 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменка находилась в Израиле в рамках круиза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Туристка из Тюмени успела на корабле покинуть Израиль до начала военных действий. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. «За день до начала военных действия я в рамках круиза покинула Израиль. Успела вылезти оттуда. Мы уходили оттуда по морю. В тот день было все спокойно. Израильтян, которые путешествуют с нами на лайнере, не планируют обратно завозить в Израиль», — рассказала тюменка. Ранее агентство писало о том, что израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов.

Туристка из Тюмени успела на корабле покинуть Израиль до начала военных действий. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. «За день до начала военных действия я в рамках круиза покинула Израиль. Успела вылезти оттуда. Мы уходили оттуда по морю. В тот день было все спокойно. Израильтян, которые путешествуют с нами на лайнере, не планируют обратно завозить в Израиль», — рассказала тюменка. Ранее агентство писало о том, что израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов.