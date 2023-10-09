Тюменка смогла покинуть Израиль за день до начала военных действий

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Тюменка находилась в Израиле в рамках круиза Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Туристка из Тюмени успела на корабле покинуть Израиль до начала военных действий. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU.

«За день до начала военных действия я в рамках круиза покинула Израиль. Успела вылезти оттуда. Мы уходили оттуда по морю. В тот день было все спокойно. Израильтян, которые путешествуют с нами на лайнере, не планируют обратно завозить в Израиль», — рассказала тюменка.

Ранее агентство писало о том, что израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов.

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Туристка из Тюмени успела на корабле покинуть Израиль до начала военных действий. Об этом она сообщила корреспондентам URA.RU. «За день до начала военных действия я в рамках круиза покинула Израиль. Успела вылезти оттуда. Мы уходили оттуда по морю. В тот день было все спокойно. Израильтян, которые путешествуют с нами на лайнере, не планируют обратно завозить в Израиль», — рассказала тюменка. Ранее агентство писало о том, что израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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