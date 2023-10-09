Пермские рестораны раскрыли цены на новогодние корпоративы

Цены на новогодние корпоративы в пермских ресторанах выросли на 10%

09 октября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

За самый бюджетный праздник придется заплатить 900 рублей на человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермские рестораны и кафе начали анонсировать проведение новогодних корпоративов. За праздник горожанам придется заплатить от 900 до 3,5 рублей на человека. «Стоимость участия в сборном новогоднем корпоративе в ресторане „Халва“ — 3,3 тысячи рублей за человека. В нее включены питание и шоу-программа. В этом году пришлось поднять стоимость праздника на 10% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что выросла себестоимость продуктов», — рассказали в пресс-службе сети ресторанов Restunion корреспонденту агентства. Один из самых дорогих корпоративов пройдет в сети банкетных залов «Венеция». Здесь за человека нужно заплатить 3,5 тысячи рублей. Немного дешевле выйдет праздник в ресторанах «Особняк» и More More. По словам владельца заведений Виталия Саитова, средний чек составит от двух тысяч рублей на человека. Самые бюджетные вечеринки состоятся в ночном клубе Diesel room и кафе «Люба». В этих заведениях стоимость корпоратива в конце декабря начинается от 900 и 1000 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермских ресторана приняли участие в федеральном фестивале. Каждое заведение разработало для мероприятия специальное меню.

Пермские рестораны и кафе начали анонсировать проведение новогодних корпоративов. За праздник горожанам придется заплатить от 900 до 3,5 рублей на человека. «Стоимость участия в сборном новогоднем корпоративе в ресторане „Халва“ — 3,3 тысячи рублей за человека. В нее включены питание и шоу-программа. В этом году пришлось поднять стоимость праздника на 10% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что выросла себестоимость продуктов», — рассказали в пресс-службе сети ресторанов Restunion корреспонденту агентства. Один из самых дорогих корпоративов пройдет в сети банкетных залов «Венеция». Здесь за человека нужно заплатить 3,5 тысячи рублей. Немного дешевле выйдет праздник в ресторанах «Особняк» и More More. По словам владельца заведений Виталия Саитова, средний чек составит от двух тысяч рублей на человека. Самые бюджетные вечеринки состоятся в ночном клубе Diesel room и кафе «Люба». В этих заведениях стоимость корпоратива в конце декабря начинается от 900 и 1000 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что четыре пермских ресторана приняли участие в федеральном фестивале. Каждое заведение разработало для мероприятия специальное меню.