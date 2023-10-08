Директор тюменского предприятия строил дом на украденные из бюджета деньги

Ишимский городской суд рассмотрит уголовное дело о растрате, фигурантом которого стал экс-директор МУП «Коммунальщик». На деньги предприятия мужчина строил дом своему родственнику, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области в telegram-канале.
«В Ишиме предан суду бывший директор муниципального предприятия за растрату. Обвиняемый, будучи директором МУП „Коммунальщик“, организовал приобретение материалов для строительства дома своему родственнику за счет средств предприятия», — говорится в сообщении.
Известно, что обвиняемый дал подчиненным поручение доставить строительные материалы по указанному адресу, а заодно изготовить подложные бухгалтерские документы о якобы понесенных предприятием расходах. Документы мужчина подписал собственноручно. В суд помимо уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого нанесенного ущерба.
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