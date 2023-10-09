Юань обновил максимум с марта 2022 года

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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Юань поднялся выше отметки в 14 рублей на Мосбирже Фото:

Курс юаня на Московской бирже достиг высшей точки с 30 марта 2022 года, превысив отметку в 14 рублей. Об этом стало известно из данных торгов.

«Курс юаня поднялся выше 14 рублей», — сообщает Мосбиржа. Отмечается, что курс китайской валюты впервые превысил данную отметку с 30 марта прошлого года.

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Курс юаня на Московской бирже достиг высшей точки с 30 марта 2022 года, превысив отметку в 14 рублей. Об этом стало известно из данных торгов. «Курс юаня поднялся выше 14 рублей», — сообщает Мосбиржа. Отмечается, что курс китайской валюты впервые превысил данную отметку с 30 марта прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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