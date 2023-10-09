Юань обновил максимум с марта 2022 года

Юань поднялся выше отметки в 14 рублей на Мосбирже
Курс юаня на Московской бирже достиг высшей точки с 30 марта 2022 года, превысив отметку в 14 рублей. Об этом стало известно из данных торгов.
«Курс юаня поднялся выше 14 рублей», — сообщает Мосбиржа. Отмечается, что курс китайской валюты впервые превысил данную отметку с 30 марта прошлого года.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!