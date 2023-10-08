Власти ЯНАО научат чиновников не попадаться на уловки мошенников. Инсайд

09 октября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

В правительстве планируют провести обучение для чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО проведут ликбез для чиновников после ситуации с депутатом заксобрания Надеждой Гудковой, отдавшей мошенникам более 30 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Власти планируют провести ликбез для госслужащих», — сообщил источник. По инсайдерской информации, в правительстве обеспокоены участившимися случаями мошенничества, направленного на государственных служащих. Помимо Гудковой, о злоумышленниках заявляли мэры Ноябрьска Алексей Романов и Салехарда Алексей Титовский, а также начальники разных департаментов, с фейковых аккаунтов которых в соцсетях приходили рассылки сотрудникам администраций. На обучении госслужащим расскажут, как не попасться на уловки аферистов и защитить свои сбережения. Напомним, что зарплаты депутатов и чиновников в ЯНАО исчисляются десятками миллионов рублей. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе участились случаи взломов аккаунтов политиков в соцсетях. Пострадавшие от действий мошенников чиновники предупреждали подписчиков не переходить по ссылкам, приходящим в сообщениях от их имен.

Власти ЯНАО проведут ликбез для чиновников после ситуации с депутатом заксобрания Надеждой Гудковой, отдавшей мошенникам более 30 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Власти планируют провести ликбез для госслужащих», — сообщил источник. По инсайдерской информации, в правительстве обеспокоены участившимися случаями мошенничества, направленного на государственных служащих. Помимо Гудковой, о злоумышленниках заявляли мэры Ноябрьска Алексей Романов и Салехарда Алексей Титовский, а также начальники разных департаментов, с фейковых аккаунтов которых в соцсетях приходили рассылки сотрудникам администраций. На обучении госслужащим расскажут, как не попасться на уловки аферистов и защитить свои сбережения. Напомним, что зарплаты депутатов и чиновников в ЯНАО исчисляются десятками миллионов рублей. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе участились случаи взломов аккаунтов политиков в соцсетях. Пострадавшие от действий мошенников чиновники предупреждали подписчиков не переходить по ссылкам, приходящим в сообщениях от их имен.