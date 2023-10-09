Собчак поддержала Галкина*, который заявил, что «пошел бы» воевать за Израиль

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак выразила поддержку, желающему воевать за Израиль Максиму Галкину Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Журналистка Ксения Собчак, которая имеет гражданство Израиля, выразила поддержку юмористу Максиму Галкину (признан Минюстом в РФ иноагентом), который заявил, что «пошел бы» воевать за Израиль. По его словам, такое развитие событий было бы реально при наличии соответствующих оснований.

«Очень крутое видео, Макс! Израиль действительно великая страна», — написала Собчак у себя в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Именно так журналистка отреагировала на слова Галкина, который отмечал, что если бы он служил в армии Израиля и имелись все прочие основания и условия, он бы обязательно пошел защищать свою страну.

Максим Галкин рассказал о том, что, находясь в Израиле, 7 октября он проснулся под звук сирен, вызванных началом военных действий со стороны палестинской организации ХАМАС. В результате конфликта погибло несколько сотен человек. Юморист выразил свои соболезнования всем погибшим и их семьям, а также выразил уверенность в победе Израиля в этой войне, передают «Дни.ру». После начала СВО на Украине Галкин покинул Россию и поселился в Израиле вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой.

*Минюст РФ внес Максима Галкина в список иноагентов

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Журналистка Ксения Собчак, которая имеет гражданство Израиля, выразила поддержку юмористу Максиму Галкину (признан Минюстом в РФ иноагентом), который заявил, что «пошел бы» воевать за Израиль. По его словам, такое развитие событий было бы реально при наличии соответствующих оснований. «Очень крутое видео, Макс! Израиль действительно великая страна», — написала Собчак у себя в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Именно так журналистка отреагировала на слова Галкина, который отмечал, что если бы он служил в армии Израиля и имелись все прочие основания и условия, он бы обязательно пошел защищать свою страну. Максим Галкин рассказал о том, что, находясь в Израиле, 7 октября он проснулся под звук сирен, вызванных началом военных действий со стороны палестинской организации ХАМАС. В результате конфликта погибло несколько сотен человек. Юморист выразил свои соболезнования всем погибшим и их семьям, а также выразил уверенность в победе Израиля в этой войне, передают «Дни.ру». После начала СВО на Украине Галкин покинул Россию и поселился в Израиле вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой. *Минюст РФ внес Максима Галкина в список иноагентов
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Ссылки по теме
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