ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за угрозы COVID-19

09 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Вакцинация поможет снизить последствия от респираторных инфекций, заявили в ВОЗ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В связи с угрозой COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает всех незащищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Об этом рассказали в пресс-службе ВОЗ. «Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации», — говорится в тексте сообщения пресс-службы. Там добавили, что необходимость вакцинирования объясняется предотвращением и снижением последствий от респираторных инфекций. Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России на данный момент не следует прибегать к массовой вакцинации против COVID-19, несмотря на рост заболеваемости. Он отметил, что существующая вакцина не сильно эффективна против текущих вариантов вируса, но все же рекомендует прививаться пожилым и уязвимым людям, чтобы защитить их от тяжелого течения болезни и смерти. В ходе раннего начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ уже в 35 российских городах превышены эпидемические пороги заболеваемости на 20% и более, передают «Дни.ру».

В связи с угрозой COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает всех незащищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Об этом рассказали в пресс-службе ВОЗ. «Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации», — говорится в тексте сообщения пресс-службы. Там добавили, что необходимость вакцинирования объясняется предотвращением и снижением последствий от респираторных инфекций. Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России на данный момент не следует прибегать к массовой вакцинации против COVID-19, несмотря на рост заболеваемости. Он отметил, что существующая вакцина не сильно эффективна против текущих вариантов вируса, но все же рекомендует прививаться пожилым и уязвимым людям, чтобы защитить их от тяжелого течения болезни и смерти. В ходе раннего начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ уже в 35 российских городах превышены эпидемические пороги заболеваемости на 20% и более, передают «Дни.ру».