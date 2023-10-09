ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за угрозы COVID-19

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Мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Екатеринбург, шприц, вакцинация, covid19, COVID-19, вакцинация от ковид 19
Вакцинация поможет снизить последствия от респираторных инфекций, заявили в ВОЗ Фото:
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Коронавирус COVID-19

В связи с угрозой COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает всех незащищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Об этом рассказали в пресс-службе ВОЗ.

«Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации», — говорится в тексте сообщения пресс-службы. Там добавили, что необходимость вакцинирования объясняется предотвращением и снижением последствий от респираторных инфекций.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России на данный момент не следует прибегать к массовой вакцинации против COVID-19, несмотря на рост заболеваемости. Он отметил, что существующая вакцина не сильно эффективна против текущих вариантов вируса, но все же рекомендует прививаться пожилым и уязвимым людям, чтобы защитить их от тяжелого течения болезни и смерти. В ходе раннего начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ уже в 35 российских городах превышены эпидемические пороги заболеваемости на 20% и более, передают «Дни.ру».

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В связи с угрозой COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает всех незащищенных от вируса и сезонного гриппа, особенно людей из группы риска, пройти срочную вакцинацию. Об этом рассказали в пресс-службе ВОЗ. «Люди, которые остаются не защищенными как от COVID-19, так и от сезонного гриппа, особенно наиболее уязвимые и подверженные риску, должны принять любое предложение о вакцинации», — говорится в тексте сообщения пресс-службы. Там добавили, что необходимость вакцинирования объясняется предотвращением и снижением последствий от респираторных инфекций. Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России на данный момент не следует прибегать к массовой вакцинации против COVID-19, несмотря на рост заболеваемости. Он отметил, что существующая вакцина не сильно эффективна против текущих вариантов вируса, но все же рекомендует прививаться пожилым и уязвимым людям, чтобы защитить их от тяжелого течения болезни и смерти. В ходе раннего начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ уже в 35 российских городах превышены эпидемические пороги заболеваемости на 20% и более, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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