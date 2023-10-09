Бойцы СВО из ХМАО смогут восстанавливаться после ранений в больницах округа

09 октября 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Бойцы смогут получить дополнительное лечение в гражданский больницах ХМАО после пребывания в госпиталях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бойцы СВО из ХМАО смогут восстанавливаться после полученных ранений и лечения в военном госпитале в гражданских больницах автономного округа. Распоряжение опубликовано на сайте окружного правительства. «Организацию медицинской реабилитации после проведенного специализированного лечения в медицинских организациях, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, предлагается осуществлять в перечисленных медицинских организациях автономного округа. Модель сопровождения закрепляет порядок предоставления, мероприятия, сроки и ответственных исполнителей за оказание медицинской помощи и медицинской реабилитации, в том числе при направлении на медико-социальную экспертизу, санаторно-курортное лечение», — указано в публикации. Экстренная медицинская помощь по новым правилам будет оказываться в любом лечебном учреждении. Плановая — во время отпусков по болезни. В перечень лиц, получивших право на комплексное медицинское сопровождение, вошли судебные приставы, работавшие в зоне СВО, и члены их семей. Региональным оператором, отвечающим за реабилитацию и абилитацию, назначена «Спортивная школа „Центр адаптивного спорта Югры“». Ранее URA.RU писало, что вице-спикер Думы ХМАО Наталья Западнова предложила создать рабочую группу, чтобы уравнять в правах бойцов СВО, и выйти с инициативой к сенатору Андрею Турчаку. Ранее с такой же инициативой выступала омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы СВО из ХМАО смогут восстанавливаться после полученных ранений и лечения в военном госпитале в гражданских больницах автономного округа. Распоряжение опубликовано на сайте окружного правительства. «Организацию медицинской реабилитации после проведенного специализированного лечения в медицинских организациях, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, предлагается осуществлять в перечисленных медицинских организациях автономного округа. Модель сопровождения закрепляет порядок предоставления, мероприятия, сроки и ответственных исполнителей за оказание медицинской помощи и медицинской реабилитации, в том числе при направлении на медико-социальную экспертизу, санаторно-курортное лечение», — указано в публикации. Экстренная медицинская помощь по новым правилам будет оказываться в любом лечебном учреждении. Плановая — во время отпусков по болезни. В перечень лиц, получивших право на комплексное медицинское сопровождение, вошли судебные приставы, работавшие в зоне СВО, и члены их семей. Региональным оператором, отвечающим за реабилитацию и абилитацию, назначена «Спортивная школа „Центр адаптивного спорта Югры“». Ранее URA.RU писало, что вице-спикер Думы ХМАО Наталья Западнова предложила создать рабочую группу, чтобы уравнять в правах бойцов СВО, и выйти с инициативой к сенатору Андрею Турчаку. Ранее с такой же инициативой выступала омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова.