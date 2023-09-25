Вице-спикер думы ХМАО готовит обращение к Турчаку из-за бойцов СВО

26 сентября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Дума ХМАО готовит обращение к сенатору Андрею Турчаку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова готовит обращение к сенатору Совета Федерации Андрею Турчаку по поводу добровольцев, которым отказывают в компенсации за полученные ранения. Западнова на заседании думского комитета по социальным вопросам предложила создать рабочую группу по этому вопросу, чтобы помочь уравнять в правах всех военнослужащих, передает корреспондент URA.RU. «На личном приеме у меня были ребята, которые принимали участие в добровольческих формированиях, таких, например, как „Ветеран“. Проблема по компенсации за ранения серьезная, давайте выйдем на Турчака. Создадим рабочую группу от комитета, от фракции или от думы, отправим эту инициативу его рабочей группе (Турчак возглавляет рабочую группу по СВО на федеральном уровне — прим. ред.), чтобы потом это предложение было принято на федеральном уровне», — заявила Западнова. И.о. директора депсоцразвития Ирина Молданова пояснила, что в федеральном перечне добровольческих формирований «Ветеран» действительно отсутствует. И из-за того, что справки его участникам выдаются разного образца, бойцы потом получают отказы. Предложение вице-спикера было поддержано. Ранее URA.RU писало, что c предложением уравнять в правах всех добровольцев выступила омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. Она вышла с инициативой на Министерство обороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова готовит обращение к сенатору Совета Федерации Андрею Турчаку по поводу добровольцев, которым отказывают в компенсации за полученные ранения. Западнова на заседании думского комитета по социальным вопросам предложила создать рабочую группу по этому вопросу, чтобы помочь уравнять в правах всех военнослужащих, передает корреспондент URA.RU. «На личном приеме у меня были ребята, которые принимали участие в добровольческих формированиях, таких, например, как „Ветеран“. Проблема по компенсации за ранения серьезная, давайте выйдем на Турчака. Создадим рабочую группу от комитета, от фракции или от думы, отправим эту инициативу его рабочей группе (Турчак возглавляет рабочую группу по СВО на федеральном уровне — прим. ред.), чтобы потом это предложение было принято на федеральном уровне», — заявила Западнова. И.о. директора депсоцразвития Ирина Молданова пояснила, что в федеральном перечне добровольческих формирований «Ветеран» действительно отсутствует. И из-за того, что справки его участникам выдаются разного образца, бойцы потом получают отказы. Предложение вице-спикера было поддержано. Ранее URA.RU писало, что c предложением уравнять в правах всех добровольцев выступила омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. Она вышла с инициативой на Министерство обороны РФ.