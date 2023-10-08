Участник шоу «Голос» даст джаз-концерт в ХМАО

Участник шоу «Голос» Ростислав Доронин выступит в Сургуте

09 октября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Ростислав Доронин устроит в Сургуте танцевальный джаз-концерт Фото: Размик Закарян © URA.RU Участник шоу «Голос» и «А ну-ка, все вместе» Ростислав Доронин, который покорил своим пением Николая Баскова и Сергея Лазарева, выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер площадки Ирина Тренина. «Редко можно встретить исполнителя джазовой музыки мужским голосом. У Ростислава интересный тембр, джазовые композиции в его исполнении приобретают уникальное звучание. Он исполнит программу под названием „JAZZ FUNK“», — рассказала Тренина. Певец исполнит как стандартные джазовые композиции, так и танцевальные.



Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд концертных выступлений. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске аккордеониста Петр Дранга выступит с программой «Пазлы ритмов». Ранее URA.RU рассказывало, что музыкант из Сургута Ростислав Доронин выступил на шоу «Голос» с песней«I Feel Good». Участнику удалось попасть в команду Григория Лепса.

Участник шоу «Голос» и «А ну-ка, все вместе» Ростислав Доронин, который покорил своим пением Николая Баскова и Сергея Лазарева, выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер площадки Ирина Тренина. «Редко можно встретить исполнителя джазовой музыки мужским голосом. У Ростислава интересный тембр, джазовые композиции в его исполнении приобретают уникальное звучание. Он исполнит программу под названием „JAZZ FUNK“», — рассказала Тренина. Певец исполнит как стандартные джазовые композиции, так и танцевальные. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд концертных выступлений. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске аккордеониста Петр Дранга выступит с программой «Пазлы ритмов». Ранее URA.RU рассказывало, что музыкант из Сургута Ростислав Доронин выступил на шоу «Голос» с песней«I Feel Good». Участнику удалось попасть в команду Григория Лепса.