Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о передачи акций ОСК в управление ВТБ Фото:

Президент РФ Владимир Путин утвердил передачу российскому банку ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Принять предложение Правительства РФ о передаче в доверительное управление Банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций АО «Объединенная судостроительная корпорация», — сказано в указе президента. Там отмечается, что акции переданы сроком на пять лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин утвердил передачу российскому банку ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. «Принять предложение Правительства РФ о передаче в доверительное управление Банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций АО «Объединенная судостроительная корпорация», — сказано в указе президента. Там отмечается, что акции переданы сроком на пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...