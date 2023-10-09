Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК

Владимир Путин подписал указ о передачи акций ОСК в управление ВТБ
Президент РФ Владимир Путин утвердил передачу российскому банку ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Принять предложение Правительства РФ о передаче в доверительное управление Банку ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций АО «Объединенная судостроительная корпорация», — сказано
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