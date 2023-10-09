В Екатеринбурге к концу года сдадут десятки новостроек

Застройщики Екатеринбурга обещают сдать сразу 34 новых дома
К концу 2023 года застройщики Екатеринбурга обещают сдать сразу 34 новых дома. Информация об этом появилась в группе «Новостройки Екатеринбурга» ВК.
К сдаче в 4 квартале 2023 года будут готовы следующие комплексы:
- Аллегро,
- Астон.Сезоны 2, 3 очереди,
- Атмосфера секция 2,
- Ботаника LIFE секция 1-4,
- Брусника в Академическом дом 1,
- Добрый дом 1-2,
- Дом на Бардина,
- Дом на Хохрякова,
- Екатерининский парк 3 очередь 1-2 дом,
- Исетский 2 очередь,
- Исеть Парк корпус 3,
- Каменные палатки секция 8-12,
- Квартал «Федерация» секция 1И,
- RedRock, Ленина 8 дом 4,
- Твоя Привилегия дом 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
- Малахит дом 3.
- Меридиан дом 11,
- Олимпика дом 12.7,
- Парковый квартал дом 4 (секция 1, 2),
- Проспект Мира дом 5.3,
- Светлый дом 10-11-12,
- Симфония блок-секции 4.1, 4.2 и 5,
- Теплые кварталы 1 очередь,
- Уральский дом 5,
- Фристайл секция 1 и 2,
- Цветной бульвар дом 8,
- Шишимская горка дом 7,
- Южные кварталы дом 5,
- Botanika Green House корпус 1.1 и 1.2,
- Clever park дом 7,
- Rauta дом 1,
- Repin Towers 1 дом,
- River Park 2 очередь, 1 дом.
Ранее сообщалось, что девелоперы поднимают цены на новостройки в Екатеринбурге. За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов.
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