В Екатеринбурге к концу года сдадут десятки новостроек

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Виды города. Екатеринбург, город, екатеринбург , новостройки
Застройщики Екатеринбурга обещают сдать сразу 34 новых дома Фото:

К концу 2023 года застройщики Екатеринбурга обещают сдать сразу 34 новых дома. Информация об этом появилась в группе «Новостройки Екатеринбурга» ВК.

К сдаче в 4 квартале 2023 года будут готовы следующие комплексы:

  • Аллегро,
  • Астон.Сезоны 2, 3 очереди,
  • Атмосфера секция 2,
  • Ботаника LIFE секция 1-4,
  • Брусника в Академическом дом 1,
  • Добрый дом 1-2,
  • Дом на Бардина,
  • Дом на Хохрякова,
  • Екатерининский парк 3 очередь 1-2 дом,
  • Исетский 2 очередь,
  • Исеть Парк корпус 3,
  • Каменные палатки секция 8-12,
  • Квартал «Федерация» секция 1И,
  • RedRock, Ленина 8 дом 4,
  • Твоя Привилегия дом 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
  • Малахит дом 3.
  • Меридиан дом 11,
  • Олимпика дом 12.7,
  • Парковый квартал дом 4 (секция 1, 2),
  • Проспект Мира дом 5.3,
  • Светлый дом 10-11-12,
  • Симфония блок-секции 4.1, 4.2 и 5,
  • Теплые кварталы 1 очередь,
  • Уральский дом 5,
  • Фристайл секция 1 и 2,
  • Цветной бульвар дом 8,
  • Шишимская горка дом 7,
  • Южные кварталы дом 5,
  • Botanika Green House корпус 1.1 и 1.2,
  • Clever park дом 7,
  • Rauta дом 1,
  • Repin Towers 1 дом,
  • River Park 2 очередь, 1 дом.

Ранее сообщалось, что девелоперы поднимают цены на новостройки в Екатеринбурге. За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов.

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К концу 2023 года застройщики Екатеринбурга обещают сдать сразу 34 новых дома. Информация об этом появилась в группе «Новостройки Екатеринбурга» ВК. К сдаче в 4 квартале 2023 года будут готовы следующие комплексы: Ранее сообщалось, что девелоперы поднимают цены на новостройки в Екатеринбурге. За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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