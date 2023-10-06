Девелоперы поднимают цены на новостройки в Екатеринбурге

06 октября 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На рынке новостроек в Екатеринбурге ажиотаж. Из-за этого застройщики поднимают цены, рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов. У одних на 3-5%, у других на 10-15%, а в отдельных случаях и до 20%. Во многом это зависит от текущих остатков и позиции продавца», — написал Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс. Дзен». Также, по его данным, за 1-3 квартал 2023 года число заключенных договоров на покупку квартиры выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане оформили рекордное количество ипотек в сентябре. Такой ажиотаж связывают с ухудшением кредитных условий и опасениями заемщиков по поводу роста цен на недвижимость.

На рынке новостроек в Екатеринбурге ажиотаж. Из-за этого застройщики поднимают цены, рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов. У одних на 3-5%, у других на 10-15%, а в отдельных случаях и до 20%. Во многом это зависит от текущих остатков и позиции продавца», — написал Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс. Дзен». Также, по его данным, за 1-3 квартал 2023 года число заключенных договоров на покупку квартиры выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане оформили рекордное количество ипотек в сентябре. Такой ажиотаж связывают с ухудшением кредитных условий и опасениями заемщиков по поводу роста цен на недвижимость.