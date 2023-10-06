Девелоперы поднимают цены на новостройки в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Октябрь в городе. Челябинск, аллея, высотка, многоэтажный дом, жилье, строительство, недвижимость, ипотека, небоскреб, новостройка
За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов. Фото:

На рынке новостроек в Екатеринбурге ажиотаж. Из-за этого застройщики поднимают цены, рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов. У одних на 3-5%, у других на 10-15%, а в отдельных случаях и до 20%. Во многом это зависит от текущих остатков и позиции продавца», — написал Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс. Дзен». Также, по его данным, за 1-3 квартал 2023 года число заключенных договоров на покупку квартиры выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане оформили рекордное количество ипотек в сентябре. Такой ажиотаж связывают с ухудшением кредитных условий и опасениями заемщиков по поводу роста цен на недвижимость.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На рынке новостроек в Екатеринбурге ажиотаж. Из-за этого застройщики поднимают цены, рассказал руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «За последние 2-3 месяца цены в экспозиции выросли почти у всех продавцов. У одних на 3-5%, у других на 10-15%, а в отдельных случаях и до 20%. Во многом это зависит от текущих остатков и позиции продавца», — написал Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс. Дзен». Также, по его данным, за 1-3 квартал 2023 года число заключенных договоров на покупку квартиры выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане оформили рекордное количество ипотек в сентябре. Такой ажиотаж связывают с ухудшением кредитных условий и опасениями заемщиков по поводу роста цен на недвижимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...