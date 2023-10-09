В Эстонии уволили футбольного тренера за поздравление Путина с днем рождения

09 октября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Главного тренера эстонского ФК уволили из-за поздравления в адрес Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сербского тренера эстонского мини-футбольного клуба «Смсраха» из Виймси Владимира Йовановича уволили после публикации в соцсетях, где он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. «Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях», — сказал в интервью радионовостям ERR руководитель клуба из Виймси Андрей Головин. Он добавил, что руководство не может себе позволить, чтобы во время продолжения спецоперации, главный тренер команды так себя вел. По словам самого Йовановича, он сожалеет о случившемся. Однако у каждого на этой планете есть право на свое мнение, заключил он. Российскому лидеру 7 октября исполнился 71 год. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Путина с днем рождения, передает «Дни.ру».

Сербского тренера эстонского мини-футбольного клуба «Смсраха» из Виймси Владимира Йовановича уволили после публикации в соцсетях, где он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. «Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях», — сказал в интервью радионовостям ERR руководитель клуба из Виймси Андрей Головин. Он добавил, что руководство не может себе позволить, чтобы во время продолжения спецоперации, главный тренер команды так себя вел. По словам самого Йовановича, он сожалеет о случившемся. Однако у каждого на этой планете есть право на свое мнение, заключил он. Российскому лидеру 7 октября исполнился 71 год. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Путина с днем рождения, передает «Дни.ру».