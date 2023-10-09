Как свердловские евреи помогают израильтянам, пострадавшим от ХАМАС

Свердловские евреи, живущие в Израиле, сдают донорскую кровь для пострадавших

09 октября 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Свердловские репатрианты-израильтяне сдаю донорскую кровь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Выходцы из Свердловской области, проживающие в Израиле, активно сдают донорскую кровь для нужд пострадавших. Об этом журналисту URA.RU рассказала директор еврейского культурного центра «Менора» в Екатеринбурге Ирина Гуткина. В эти дни военные ведут ожесточенные бои с ХАМАС. Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта «В Израиле сейчас находятся несколько тысяч выходцев из Свердловской области. Мы постоянно находимся на связи. Многие сейчас хотят быть полезными, поэтому активно сдают донорскую кровь, чтобы помочь пострадавшим. На данный момент очень важна моральная поддержка и информационная. Израиль — страна с развитой медициной и экономикой, поэтому никаких сборов гуманитарных не ведется. Сейчас все мы молимся за мир на Земле Израиля», — отметила Гуткина в беседе с корреспондентом агентства. Израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а позже о полномасштабной войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о полной блокировке сектора Газа, включая отключение электричества, прекращение поставок продовольствия и газа. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.

Выходцы из Свердловской области, проживающие в Израиле, активно сдают донорскую кровь для нужд пострадавших. Об этом журналисту URA.RU рассказала директор еврейского культурного центра «Менора» в Екатеринбурге Ирина Гуткина. В эти дни военные ведут ожесточенные бои с ХАМАС. «В Израиле сейчас находятся несколько тысяч выходцев из Свердловской области. Мы постоянно находимся на связи. Многие сейчас хотят быть полезными, поэтому активно сдают донорскую кровь, чтобы помочь пострадавшим. На данный момент очень важна моральная поддержка и информационная. Израиль — страна с развитой медициной и экономикой, поэтому никаких сборов гуманитарных не ведется. Сейчас все мы молимся за мир на Земле Израиля», — отметила Гуткина в беседе с корреспондентом агентства. Израильская армия 7 октября сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а позже о полномасштабной войне. Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о полной блокировке сектора Газа, включая отключение электричества, прекращение поставок продовольствия и газа. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.