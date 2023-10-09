Военный эксперт Дандыкин: война разрушила миф о военных и спецслужбах Израиля

10 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Боевые действия на территории Израиля начались 7 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Репутация вооруженных сил (ЦАХАЛ) и спецслужб (Моссад) Израиля существенно испортилась на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Легенда о всемогущем ЦАХАЛе и спецслужбе Моссаде была преувеличена. В том числе об их союзниках: ЦРУ, МИ-6. На маленькой территории сектора Газа не увидеть тысячи ракет, которые создали, не увидеть, что там творится и создается, хотя агентура должна была работать. Они же комбинированно все сделали. Тут и гидропланы, и мотоциклы, и квадроциклы. Не быть готовым к такой ситуации, который нанес большой ущерб и репутации Израиля как самой крепкой силе на Ближнем Востоке», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт отметил, что против израильских армии и спецслужб сыграла самонадеянность. «Если брать сухопутные войска, флот, авиацию, то, конечно, все это несоизмеримо. А здесь диверсионные дела. Это ощутимый удар. Но сейчас объявлена война. Это следствие того, что они считали, что это не тот противник, который может доставить проблем», — заключил он. Война в Израиле идет уже третий день. В первые часы конфликта ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны. Был обстрелян фестиваль музыки в Израиле, где потом были найдены 260 трупов. Израильские военные нанесли удар по 500 стратегическим целям ХАМАС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Репутация вооруженных сил (ЦАХАЛ) и спецслужб (Моссад) Израиля существенно испортилась на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Легенда о всемогущем ЦАХАЛе и спецслужбе Моссаде была преувеличена. В том числе об их союзниках: ЦРУ, МИ-6. На маленькой территории сектора Газа не увидеть тысячи ракет, которые создали, не увидеть, что там творится и создается, хотя агентура должна была работать. Они же комбинированно все сделали. Тут и гидропланы, и мотоциклы, и квадроциклы. Не быть готовым к такой ситуации, который нанес большой ущерб и репутации Израиля как самой крепкой силе на Ближнем Востоке», — сказал Василий Дандыкин. Военный эксперт отметил, что против израильских армии и спецслужб сыграла самонадеянность. «Если брать сухопутные войска, флот, авиацию, то, конечно, все это несоизмеримо. А здесь диверсионные дела. Это ощутимый удар. Но сейчас объявлена война. Это следствие того, что они считали, что это не тот противник, который может доставить проблем», — заключил он. Война в Израиле идет уже третий день. В первые часы конфликта ХАМАС значительно продвинулись вглубь страны. Был обстрелян фестиваль музыки в Израиле, где потом были найдены 260 трупов. Израильские военные нанесли удар по 500 стратегическим целям ХАМАС.