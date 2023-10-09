WSJ: США отправили Израилю «умные бомбы» 09 октября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 + США снабжают Израиль «умными бомбами» GBU-39, пишет WSJ Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США поставили Израилю «умные бомбы» GBU-39, которые производит компания Boeing. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Израиль доставил из США боеприпасы, в том числе „умные бомбы“ малого диаметра GBU-39», — говорится в материале газеты. Там добавили, что производство таких бомб осуществляет компания Boeing. Обычно эти снаряды сбрасываются с самолетов, таких как F-15. Бомбы GBU-39 называются «умными» из-за своей высокой степени точности и возможности управления во время полета. Они оснащены передовой системой навигации и способны наводиться на цель с помощью GPS или лазерного наведения. Армия обороны Израиля также сохраняет тесное взаимодействие с вооруженными силами США в конфликте с Палестиной. Израильские военные подчеркнули, что их действия полностью координируются с центральным командованием американской армии. Иерусалим обратился к Вашингтону с просьбой пополнить запасы противоракетной системы «Железный купол», а также других боеприпасов, передает Life . США поставили Израилю «умные бомбы» GBU-39, которые производит компания Boeing. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Израиль доставил из США боеприпасы, в том числе „умные бомбы“ малого диаметра GBU-39», — говорится в материале газеты. Там добавили, что производство таких бомб осуществляет компания Boeing. Обычно эти снаряды сбрасываются с самолетов, таких как F-15. Бомбы GBU-39 называются «умными» из-за своей высокой степени точности и возможности управления во время полета. Они оснащены передовой системой навигации и способны наводиться на цель с помощью GPS или лазерного наведения. Армия обороны Израиля также сохраняет тесное взаимодействие с вооруженными силами США в конфликте с Палестиной. Израильские военные подчеркнули, что их действия полностью координируются с центральным командованием американской армии. Иерусалим обратился к Вашингтону с просьбой пополнить запасы противоракетной системы «Железный купол», а также других боеприпасов, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям