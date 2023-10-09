WSJ: США отправили Израилю «умные бомбы»

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США снабжают Израиль «умными бомбами» GBU-39, пишет WSJ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США поставили Израилю «умные бомбы» GBU-39, которые производит компания Boeing. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Израиль доставил из США боеприпасы, в том числе „умные бомбы“ малого диаметра GBU-39», — говорится в материале газеты. Там добавили, что производство таких бомб осуществляет компания Boeing. Обычно эти снаряды сбрасываются с самолетов, таких как F-15.

Бомбы GBU-39 называются «умными» из-за своей высокой степени точности и возможности управления во время полета. Они оснащены передовой системой навигации и способны наводиться на цель с помощью GPS или лазерного наведения.

Армия обороны Израиля также сохраняет тесное взаимодействие с вооруженными силами США в конфликте с Палестиной. Израильские военные подчеркнули, что их действия полностью координируются с центральным командованием американской армии. Иерусалим обратился к Вашингтону с просьбой пополнить запасы противоракетной системы «Железный купол», а также других боеприпасов, передает Life.

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США поставили Израилю «умные бомбы» GBU-39, которые производит компания Boeing. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Израиль доставил из США боеприпасы, в том числе „умные бомбы“ малого диаметра GBU-39», — говорится в материале газеты. Там добавили, что производство таких бомб осуществляет компания Boeing. Обычно эти снаряды сбрасываются с самолетов, таких как F-15. Бомбы GBU-39 называются «умными» из-за своей высокой степени точности и возможности управления во время полета. Они оснащены передовой системой навигации и способны наводиться на цель с помощью GPS или лазерного наведения. Армия обороны Израиля также сохраняет тесное взаимодействие с вооруженными силами США в конфликте с Палестиной. Израильские военные подчеркнули, что их действия полностью координируются с центральным командованием американской армии. Иерусалим обратился к Вашингтону с просьбой пополнить запасы противоракетной системы «Железный купол», а также других боеприпасов, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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