Тюменские фискалы зачищают бизнес от сомнительных подрядчиков

ФНС Тюмени выдвинула за сутки сразу 34 банкротных иска против местных компаний

09 октября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Налоговики Тюмени намерены обанкротить компании, задолжавшие бюджету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налоговая служба Тюменской области выставила за сутки сразу 34 иска о банкротстве против местных компаний. Эта информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Зарегистрированы 34 иска о банкротстве, во всех случаях истцом выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчиками являются компании, работающие в различных сферах бизнеса. Суммы исков не обозначены ни в одном из случаев. Все иски зарегистрированы, но пока не направлены в работу», — сообщает портал. Известно, что среди ответчиков по банкротным искам — компании, занимающиеся строительством, отделочными работами, логистическими и другими услугами. Так же есть торговые предприятия и фирмы из других сфер бизнеса. В случае, если иски будут обоснованы, их рассмотрением займется суд первой инстанции. Ранее URA.RU рассказало, что из-за массового банкротства в Тюмени образовался вакуум в сфере капитальных ремонтов. Из-за этого правительство приступило к подбору новых потенциальных подрядчиков.

Налоговая служба Тюменской области выставила за сутки сразу 34 иска о банкротстве против местных компаний. Эта информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Зарегистрированы 34 иска о банкротстве, во всех случаях истцом выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчиками являются компании, работающие в различных сферах бизнеса. Суммы исков не обозначены ни в одном из случаев. Все иски зарегистрированы, но пока не направлены в работу», — сообщает портал. Известно, что среди ответчиков по банкротным искам — компании, занимающиеся строительством, отделочными работами, логистическими и другими услугами. Так же есть торговые предприятия и фирмы из других сфер бизнеса. В случае, если иски будут обоснованы, их рассмотрением займется суд первой инстанции. Ранее URA.RU рассказало, что из-за массового банкротства в Тюмени образовался вакуум в сфере капитальных ремонтов. Из-за этого правительство приступило к подбору новых потенциальных подрядчиков.