Тюменские фискалы зачищают бизнес от сомнительных подрядчиков

ФНС Тюмени выдвинула за сутки сразу 34 банкротных иска против местных компаний
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, банкротство, неплатежеспособность
Налоговики Тюмени намерены обанкротить компании, задолжавшие бюджету Фото:

Налоговая служба Тюменской области выставила за сутки сразу 34 иска о банкротстве против местных компаний. Эта информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.

«Зарегистрированы 34 иска о банкротстве, во всех случаях истцом выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчиками являются компании, работающие в различных сферах бизнеса. Суммы исков не обозначены ни в одном из случаев. Все иски зарегистрированы, но пока не направлены в работу», — сообщает портал.

Известно, что среди ответчиков по банкротным искам — компании, занимающиеся строительством, отделочными работами, логистическими и другими услугами. Так же есть торговые предприятия и фирмы из других сфер бизнеса. В случае, если иски будут обоснованы, их рассмотрением займется суд первой инстанции.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за массового банкротства в Тюмени образовался вакуум в сфере капитальных ремонтов. Из-за этого правительство приступило к подбору новых потенциальных подрядчиков.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Налоговая служба Тюменской области выставила за сутки сразу 34 иска о банкротстве против местных компаний. Эта информация опубликована в электронной картотеке арбитражных дел. «Зарегистрированы 34 иска о банкротстве, во всех случаях истцом выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчиками являются компании, работающие в различных сферах бизнеса. Суммы исков не обозначены ни в одном из случаев. Все иски зарегистрированы, но пока не направлены в работу», — сообщает портал. Известно, что среди ответчиков по банкротным искам — компании, занимающиеся строительством, отделочными работами, логистическими и другими услугами. Так же есть торговые предприятия и фирмы из других сфер бизнеса. В случае, если иски будут обоснованы, их рассмотрением займется суд первой инстанции. Ранее URA.RU рассказало, что из-за массового банкротства в Тюмени образовался вакуум в сфере капитальных ремонтов. Из-за этого правительство приступило к подбору новых потенциальных подрядчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...