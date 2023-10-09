09 октября 2023

Аналитик Калугин: цена нефти говорит о быстротечности войны на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , качалка, нефть
Цены на нефть выросли почти на 4% на фоне конфликта между Израилем и сектором Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Небольшой рост цен на нефтяном рынке говорит о том, что игроки уверены в быстротечности эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и сектором Газа. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Цены вкладывают в краткосрочность конфликта и невмешательство со стороны северного соседа Израиля — Ливана. Ситуация через недели устаканится, и нефть будет торговаться на том же уровне, что и сейчас. На экономику ничего особо не повлияет. Игроки уверены в быстротечности конфликта. Судя по ценам на нефть, которые являются абсолютно точным и ликвидным индикатором, где играют на сотни миллиардов долларов, никакой истерики не видно. Отсюда и вывод, что ничего страшного пока никто не закладывает», — сказал Виталий Калугин.

После начала боевых действий на территории Израиля цены нефть выросли почти на 4%. Декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,61% — до 87,63 долларов за баррель.

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Небольшой рост цен на нефтяном рынке говорит о том, что игроки уверены в быстротечности эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и сектором Газа. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин. «Цены вкладывают в краткосрочность конфликта и невмешательство со стороны северного соседа Израиля — Ливана. Ситуация через недели устаканится, и нефть будет торговаться на том же уровне, что и сейчас. На экономику ничего особо не повлияет. Игроки уверены в быстротечности конфликта. Судя по ценам на нефть, которые являются абсолютно точным и ликвидным индикатором, где играют на сотни миллиардов долларов, никакой истерики не видно. Отсюда и вывод, что ничего страшного пока никто не закладывает», — сказал Виталий Калугин. После начала боевых действий на территории Израиля цены нефть выросли почти на 4%. Декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,61% — до 87,63 долларов за баррель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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