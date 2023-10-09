В квартире под Екатеринбургом нашли тело подростка

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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, нижний тагил, скорая помощь
Явных признаков насильственной смерти на теле 16-летнего подростка не было Фото:

В одной из квартир на улице Кривоусова в Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили тело 16-летнего подростка. Рядом лежала пустая упаковка от таблеток, поделился один из соседей.

«Крови и явных признаков насильственной смерти нет. Нашли рядом пустую упаковку от таблеток. Говорят, школьник страдал от неразделенной любви. Семья благополучная. Парень их тоже нормальный был», — цитирует E1 собеседника.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от общения.

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В одной из квартир на улице Кривоусова в Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили тело 16-летнего подростка. Рядом лежала пустая упаковка от таблеток, поделился один из соседей. «Крови и явных признаков насильственной смерти нет. Нашли рядом пустую упаковку от таблеток. Говорят, школьник страдал от неразделенной любви. Семья благополучная. Парень их тоже нормальный был», — цитирует E1 собеседника. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от общения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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