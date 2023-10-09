В квартире под Екатеринбургом нашли тело подростка

Явных признаков насильственной смерти на теле 16-летнего подростка не было
В одной из квартир на улице Кривоусова в Верхней Пышме (Свердловская область) обнаружили тело 16-летнего подростка. Рядом лежала пустая упаковка от таблеток, поделился один из соседей.
«Крови и явных признаков насильственной смерти нет. Нашли рядом пустую упаковку от таблеток. Говорят, школьник страдал от неразделенной любви. Семья благополучная. Парень их тоже нормальный был», — цитирует E1 собеседника.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от общения.
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