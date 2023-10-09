09 октября 2023

В Екатеринбурге 18-летний студент разбился насмерть, выпав из окна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
На месте происшествия работают сотрудники СК Фото:

В Екатеринбурге на улице Малышева 18-летний студент выпал из окна и разбился насмерть. Свидетелем происшествия стал курьер доставки и сосед из дома.

«Из окна дома по улице Малышева в Екатеринбурге выпал студент 2005 года рождения. Тело обнаружил сосед, а свидетелем падения был курьер доставки, который в шоке ретировался», — пишет telegram-канал ЕАН без ссылок на источник информации. На месте трагедии работают сотрудники СК.

Родители студента в это время находились в городе. Молодой человек родом из Сухого Лога (Свердловская область).

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Малышева 18-летний студент выпал из окна и разбился насмерть. Свидетелем происшествия стал курьер доставки и сосед из дома. «Из окна дома по улице Малышева в Екатеринбурге выпал студент 2005 года рождения. Тело обнаружил сосед, а свидетелем падения был курьер доставки, который в шоке ретировался», — пишет telegram-канал ЕАН без ссылок на источник информации. На месте трагедии работают сотрудники СК. Родители студента в это время находились в городе. Молодой человек родом из Сухого Лога (Свердловская область). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...