В Екатеринбурге 18-летний студент разбился насмерть, выпав из окна

В Екатеринбурге на улице Малышева 18-летний студент выпал из окна и разбился насмерть. Свидетелем происшествия стал курьер доставки и сосед из дома.
«Из окна дома по улице Малышева в Екатеринбурге выпал студент 2005 года рождения. Тело обнаружил сосед, а свидетелем падения был курьер доставки, который в шоке ретировался», — пишет telegram-канал ЕАН без ссылок на источник информации. На месте трагедии работают сотрудники СК.
Родители студента в это время находились в городе. Молодой человек родом из Сухого Лога (Свердловская область).
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
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